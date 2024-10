ペットオーナー注目！「毛が付きにくく、取れやすくなるスプレー」全国発売開始

エコートレーディングのグループ会社であるペッツバリューは、環境衛生関連製品で実績のある化学薬品メーカー・無臭元工業と共同開発し、8月より一部店舗で先行販売していた「毛が付きにくく、取れやすくなるスプレー」が好評であることから、10月7日(月)より販売エリアを全国に順次拡大している。メーカー希望小売価格は1,580円(税抜)。

ペットの毛の掃除はペットオーナーの大きな負担







近年、室内で飼育されるペットは増加しており、ワンちゃん・ネコちゃんの約80%以上が室内で飼育されているといわれている。室内で飼育するうえでの困りごとといえば、ペットの抜け毛。ワンちゃん・ネコちゃんは季節に合わせた体温調節と皮膚の健康維持のため、春と秋の年に2回、換毛期というものがある。

換毛の時期がやってくると、古い毛はどんどん抜け落ち、衣服やカーペット、ソファ・ベッド、車のシートなどの布製品に付着する。多くの家庭では粘着カーペットクリーナーを使用しているが、効果は薄く、一度付いてしまった毛は取りづらく、掃除をするのにもとても時間がかかるため、ペットオーナーの大きな負担となっていた。

そこで、ペットオーナーの負担を少しでも軽減できるよう、ペッツバリューと無臭元工業は、「毛が付きにくく、取れやすくなるスプレー」を開発した。

事前にスプレーするだけで毛が付きにくくなる

「毛が付きにくく、取れやすくなるスプレー」は、ペットオーナーの長年の悩みであった衣服やソファ、車のシートなどの布製品に付くペットの毛を、事前にスプレーするだけで付きにくく、さらに簡単に取れやすくする画期的な商品。



スプレーするだけなので、洗濯することができないソファやベッドにも使用できる。



「毛が付きにくく、取れやすくなるスプレー」は、衣類の表面に摩擦を軽減するコーティング膜をつくり、物理的に毛が付きにくくなる「衣類コート成分」、静電気の発生を抑えることができる「帯電防止成分」、繊維に付着した毛を取れやすくする「繊維潤滑成分」の、独自の“トリプル成分配合”により、抜け毛と静電気が多く発生する秋から冬にかけて特に効果を発揮する。

なお、同商品についてはGHS(※)分類における危険有害性の表示はない。

また、アルコール、香料成分を使用していないため、匂いに敏感なワンちゃん・ネコちゃんをはじめ、子どもがいる家庭でも安心して毎日使用可能。噴霧後、約1週間程度効果が持続するので、経済的なのも嬉しいポイントだ。

ペットの抜け毛に困っている人は、全国発売がスタートした「毛が付きにくく、取れやすくなるスプレー」を試してみては。

商品詳細:https://petsvalue.jp/毛が付きにくく、取れやすくなるスプレー

※GHS:Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicalsの略称で、化学品の危険有害性を世界的に統一された一定の基準

(佐藤ゆり)