結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via ギリシャ』の第4話が10日(木)夜9時から放送される。【写真】『さよならプロポーズ via ギリシャ』第4話、場面カット【2点】『さよならプロポーズ via ギリシャ』は、お付き合いをしながらもなかなか結婚に踏み切れない2組のカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。スタジオ見届け人としてレギュラー出演のヒコロヒー(MC)とさや香・新山が、第4・5話ではスタジオゲストの高山一実、伊原葵、カルマとともに、2組のカップルの旅を見守る。

27歳でラグビー選手のアオイと、30歳でモデルのモナは、「私の優先順位が後回し」「愛情表現とかが減って不安になる」という意見と、「ただ好き好きだけでいいの?」「なんでモナは一歩も歩み寄ってくれないの?」という意見で対立。それだけでなく、モナの口から第3話にて「本当に伝えたいのはハグとかスキンシップのことじゃない」「深いところにある思いはまだ伝えられていない」との衝撃の一言が飛び出した。第4話では、モナが"深いところにある思い"の真相を明かすも、またも2人は大喧嘩に。感情的なモナに対し、これまで温厚に話し合いを進めてきたアオイだったが、この日はついに「これを受け止められないなら話にならんわ」「そのまま生きていったら」と突き放す一言が…。果たしてモナの今まで明かされていなかった思いとは?そして、アオイがモナにしびれを切らしてしまった理由に注目だ。一方で30歳同士の会社員のシュウヘイとエステティシャンのカホのカップルは、カホの口から「彼とは婚約中。今年6月に入籍予定だったが、彼から『結婚って今なのかな?』と言われ、先延ばしになっている」という事実が明かされていた。長らく謎に包まれていた結婚延期の理由や「男ってこうだから、ではなく俺ともっと向き合って」など、シュウヘイが本心を明かし出した第3話。そんなシュウヘイが「伝えておかなきゃ変わらないなって思うから」と口を開き、涙ながらに結婚へ踏み切れない理由に至った過去の家族間での出来事を語る。そんな2人の姿を見たスタジオのヒコロヒーは「辛いな、これ…」と絶句。果たしてシュウヘイの涙の理由とは。そしてカホはどのようにシュウヘイと結婚への価値観の溝を埋めるのか。さらに、今回アオイ・モナカップルと、シュウヘイ・カホカップルがギリシャの地で出会う姿も公開に。男子メンバー、女子メンバーに別れ、現状を相談しお互いにアドバイスを送り合う。それぞれの口から語られるこの旅で生まれた今の思いに注目だ。