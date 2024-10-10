¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª ÏÃÂêºî¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¡ÖÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡×¡¢¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
2024Ç¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤¬ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤µ¤ó¡£¤³¤³ºÇ¶á¤Î½Ð±éºî¤òµó¤²¤Æ¤â¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¡Ø¤Ü¤¯¤Î¤ªÆü¤µ¤Þ¡Ù¤ä¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì ¥Ê¥¤¥¹¥Ç¥¤¥º¡Ù¤Ë»²²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤È¤Ê¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëË¿Ã½¨µÈÌò¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ã¤¤»ëÄ°¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤ÎÄÅÌîÀ²ÌÀÌò¤ä¡¢¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì ¥Ê¥¤¥¹¥Ç¥¤¥º¡Ù¤ÎÅßÂ¼¤«¤¨¤ÇÌò¤Ë¤ÆÃÓ¾¾¤µ¤ó¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¾ï¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤áÂ³¤±¤ëÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¡£º£¸åÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1990Ç¯7·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Ï¡¢2001Ç¯¤Ë·àÃÄ»Íµ¨¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡£»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢2003Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¼ç±é¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È ¥µ¥à¥é¥¤¡Ù ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò¤Î¾¯Ç¯¡¦Èô¸»¤ò±é¤¸¤Æ°ìÌöÍÌ¾¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¡ØÅ´¿Í28¹æ¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¶âÅÄÀµÂÀÏºÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÅ·ºÍ»ÒÌò¤È¤·¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢±éµ»ÇÉ¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Ï¤¸¤á¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø°¦¤Î±²¡Ù¡Ø»æ¤Î·î¡Ù¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤Î²ÈÂ²¡Ù¤Ê¤É8ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÂè38²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ç¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£±Ç²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢¡ØµÜËÜ¤«¤é·¯¤Ø¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢ (Gosh!!) ¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡Øµ¨Àá¤Î¤Ê¤¤³¹¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸ÄÀÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÃ´Åö¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø»æ¤Î·î¡Ù¤Ç¤¹¡£µÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦Çßß·Íü²Ö¤ò±é¤¸¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤ÏÍü²Ö¤ÈÉÔÎÑ¤¹¤ëÇ¯²¼¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦Ê¿ÎÓ¸÷ÂÀ¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸÷ÂÀ¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¿§µ¤¤ÇÍü²Ö¤òÍ¶ÏÇ¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢¸÷ÂÀ¤È¤ÎÉÔÎÑ´Ø·¸¤ËÅ®¤ì¤¿Íü²Ö¤¬µð³Û¤Î²£ÎÎ»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¿§µ¤¤ò»ý¤Ä¸÷ÂÀ¤Ï¡¢ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¥Ï¥Þ¤êÌò¤Ë¡£Ç¯²¼¤ÎÂç³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´é¤ò¸«¤»¤ë¸÷ÂÀ¤Î±é¤¸Êý¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢Íü²Ö¤¬°Ç¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2018Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØµÜËÜ¤«¤é·¯¤Ø¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÃ´Åö¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Áó°æÍ¥¤µ¤ó¤È¤¤¤¦´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²èÈÇ¤â¸ø³«¡£ÁÐÊý¤ÇÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦µÜËÜ¹À¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ºî¤Ï¿·°æ±Ñ¼ù¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢µÜËÜ¤ÏÌ¡²è¤Î¼çÌò¤é¤·¤¤Ìµ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¼ÂÄ¾¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÇËÅ·¹Ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£Áó°æ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÇ¯¾å¤ÎÎø¿Í¡¦ÃæÌîÌ÷»Ò¤È¸òºÝ¤·¡¢²¦Æ»¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ÇÊª¸ì¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¾×·âÅª¤ÊÀË½ÎÏ¤Ê¤É¤âµ¯¤¡¢ºîÉÊ¤ÏÂç¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤ò·«¤êÊÖ¤¹¹½À®¤Ë¡£¼Â¼Ì²½¤¬Æñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎµÜËÜ¤ò¡¢ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤âÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ø¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸«¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦±Ç²è¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Ï¼ç¿Í¸ø¡ÖËÜ¶¿ÌÔ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£°µÅÝÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò»ý¤ÄºîÉÊ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢¤·¤«¤âµ´ºÍ¤Ç¤¢¤ë°ÃÌî½¨ÌÀ´ÆÆÄºîÉÊ¤È¤¤¤¦¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë±Ç²è¤Ç¡¢ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Ï¸«»ö¤ËºÂÄ¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
ÀâÌÀÉÔÍ×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï²áµî¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤è¤ê¤â¹¬Ê¡¡¢Á±°¡¢Ë½ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿´¤Î¤æ¤é¤®¤Ø¤ÎÌäÂêÄêµÁ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ÃÌî´ÆÆÄ¤Î»£±ÆÊýË¡¤¬ÆÃ¼ì¤Ç¡¢ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÇÐÍ¥¿Ø¤Ï²¿ÅÙ¤â¥ê¥Æ¥¤¥¯¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¿ÌÔ¤ò±é¤¸¤ëºÝ¤Ï¾ï¤Ë³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤ë±éµ»¤ò¸«¤»¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤Ë½ÎÏÀ¤¬½Ð¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤Ìò¤Ï¡¢ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Ç¤·¤«¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ø´ÊÃ±¤ËÄÅÌî¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦·î²¬²Æ¤Î»Ò¤É¤â¤òÊÌ¤ì¤¿¸å¤ËÆâ½ï¤Ç»º¤ó¤À¡¢Æî±À¿åµ¨¡Ê¸ÅÀî¶×²»¡Ë¤ËÊÒ»×¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¡£¤·¤«¤â¡¢¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤Ç¤Ï¿åµ¨¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎø¤¬À®½¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²Æ¤ËÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¡¢°ÕÃÏ°¤Ê¥»¥ê¥Õ¤âÂ¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
8·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÊÔ¡ØÎø¤Î¤ª¤·¤Þ¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿åµ¨¤È¶¦¤Ë¼çÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿åµ¨¤È¤ÎÃ¸¤¤Îø¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ÀÚ¤Ê¤¤Îø¿´¤ËÍÉ¤ì¤ë2¿Í¤ò¸ÅÀî¤µ¤ó¤È¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÌò¤Ç¤¢¤ëÄÅÌî¤ò¡¢ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤¬È´·²¤Î±éµ»ÎÏ¤Ç¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯9·î13Æü¤«¤é¸ø³«¤·¤¿±Ç²è¡Ø¤Ü¤¯¤Î¤ªÆü¤µ¤Þ¡Ù¤â·æºî¤Ç¤¹¡£ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Î¼ç±é±Ç²è¤Ç¡¢¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î¹ÓÀî¤òÃ´Åö¡£¤Þ¤À¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ÏÈò¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ÓÀî¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò³Ø¤Ö¾¯½÷¡¦¤µ¤¯¤é¡¢µÉ²»¤ò¤â¤Ä¾¯Ç¯¡¦¥¿¥¯¥ä¤Î´Ø·¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
3¿Í¤ÎÑ³¤¯¤âÂº¤¤´Ø·¸À¤¬ÀÚ¤Ê¤¯¡¢ÎÞ¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤±Ç²è¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¾¯Ç¯¡¦¾¯½÷¤ÎÎø¤ÎÊª¸ì¤¬Èþ¤·¤¤É÷·Ê¤È¶¦¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÃÓ¾¾¤µ¤ó±é¤¸¤ë¹ÓÀî¤Ï¡¢²¹¤«¤¯¤ä¤µ¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¤µ¤¯¤é¤È¥¿¥¯¥ä¤ò¸«¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÓÀî¼«¿È¤Î²áµî¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Î¤³¤í¤³¤í¤ÈÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ð¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤âÀä»¿¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì ¥Ê¥¤¥¹¥Ç¥¤¥º¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»ÄµÔ²á¤®¤ë»¦¤·²°¡¦ÅßÂ¼¤«¤¨¤Ç¤ò¥Ï¡¼¥É¤ËÇ®±é¡£¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢½÷»Ò¹âÀ¸»¦¤·²°¥³¥ó¥Ó¤Î¿ùËÜ¤Á¤µ¤È¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¿¼Àî¤Þ¤Ò¤í¡Ê°Ëß·ºÌ¿¥¡Ë¤Î¤æ¤ë¤æ¤ëÃ¦ÎÏ·Ï¤ÊÆü¾ï¤È¡¢¥¥ì¥¥ì¤Ê¥Ï¡¼¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê°Ëß·¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÃÓ¾¾¤µ¤ó¤ÎÅßÂ¼¤â¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ç¡¢¸«»ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤é¤·¤¯¡¢¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤Ç¹¶·âÅª¤ÊÀ³Ê¤ÎÅßÂ¼¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¡¢¹ÓÀî¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢·ì¤ß¤É¤í¤Î±éµ»¤Ç´ÑµÒ¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Å·ºÍ»ÒÌò¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤â2024Ç¯7·î¤Ç34ºÐ¡£2023Ç¯8·îËöÆü¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¯½êÂ°¤·¤¿¥Û¥ê¥×¥í¤òÂà¼Ò¤·ÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢2024Ç¯11·î8Æü¤«¤é¸ø³«¤¹¤ë¼ç±é±Ç²è¡ØËÜ¿´¡Ù¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
¼ã¤¤»ëÄ°¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤ÎÄÅÌîÀ²ÌÀÌò¤ä¡¢¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì ¥Ê¥¤¥¹¥Ç¥¤¥º¡Ù¤ÎÅßÂ¼¤«¤¨¤ÇÌò¤Ë¤ÆÃÓ¾¾¤µ¤ó¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤Î±éµ»ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë¤Ï¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¼ç±é¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¤Þ¤º¡¢ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤«¤é¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
1990Ç¯7·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Ï¡¢2001Ç¯¤Ë·àÃÄ»Íµ¨¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡£»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢2003Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¼ç±é¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È ¥µ¥à¥é¥¤¡Ù ¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò¤Î¾¯Ç¯¡¦Èô¸»¤ò±é¤¸¤Æ°ìÌöÍÌ¾¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¡ØÅ´¿Í28¹æ¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¶âÅÄÀµÂÀÏºÌò¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÅ·ºÍ»ÒÌò¤È¤·¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢±éµ»ÇÉ¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Ï¤¸¤á¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø°¦¤Î±²¡Ù¡Ø»æ¤Î·î¡Ù¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤Î²ÈÂ²¡Ù¤Ê¤É8ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÂè38²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ç¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£±Ç²è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢¡ØµÜËÜ¤«¤é·¯¤Ø¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢ (Gosh!!) ¤³¤Î¥ä¥í¥¦¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡Øµ¨Àá¤Î¤Ê¤¤³¹¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸ÄÀÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¼ç±é¤òÃ´Åö¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÈÅ·ºÍÇÐÍ¥¡ÉÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤Î±éµ»¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ëÌ¾ºî3Áª»ÒÌò»þÂå¤«¤éÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·Â³¤±¡¢Å·ºÍÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿ÃÓ¾¾¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃÓ¾¾¤µ¤ó¤ÎºÍÇ½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤ò¡¢ÆÈÃÇ¤ÈÊÐ¸«¤Ç»°¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø»æ¤Î·î¡Ù¤Ç¤¹¡£µÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¡¦Çßß·Íü²Ö¤ò±é¤¸¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤ÏÍü²Ö¤ÈÉÔÎÑ¤¹¤ëÇ¯²¼¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦Ê¿ÎÓ¸÷ÂÀ¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸÷ÂÀ¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¿§µ¤¤ÇÍü²Ö¤òÍ¶ÏÇ¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢¸÷ÂÀ¤È¤ÎÉÔÎÑ´Ø·¸¤ËÅ®¤ì¤¿Íü²Ö¤¬µð³Û¤Î²£ÎÎ»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¿§µ¤¤ò»ý¤Ä¸÷ÂÀ¤Ï¡¢ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¥Ï¥Þ¤êÌò¤Ë¡£Ç¯²¼¤ÎÂç³ØÀ¸¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´é¤ò¸«¤»¤ë¸÷ÂÀ¤Î±é¤¸Êý¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢Íü²Ö¤¬°Ç¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2018Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØµÜËÜ¤«¤é·¯¤Ø¡Ù¤Ç¤Ï¼ç±é¤òÃ´Åö¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Áó°æÍ¥¤µ¤ó¤È¤¤¤¦´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²èÈÇ¤â¸ø³«¡£ÁÐÊý¤ÇÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦µÜËÜ¹À¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ºî¤Ï¿·°æ±Ñ¼ù¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢µÜËÜ¤ÏÌ¡²è¤Î¼çÌò¤é¤·¤¤Ìµ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¼ÂÄ¾¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÇËÅ·¹Ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£Áó°æ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÇ¯¾å¤ÎÎø¿Í¡¦ÃæÌîÌ÷»Ò¤È¸òºÝ¤·¡¢²¦Æ»¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ÇÊª¸ì¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¾×·âÅª¤ÊÀË½ÎÏ¤Ê¤É¤âµ¯¤¡¢ºîÉÊ¤ÏÂç¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤ò·«¤êÊÖ¤¹¹½À®¤Ë¡£¼Â¼Ì²½¤¬Æñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎµÜËÜ¤ò¡¢ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤âÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ìÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ø¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸«¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦±Ç²è¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Ï¼ç¿Í¸ø¡ÖËÜ¶¿ÌÔ¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£°µÅÝÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò»ý¤ÄºîÉÊ¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢¤·¤«¤âµ´ºÍ¤Ç¤¢¤ë°ÃÌî½¨ÌÀ´ÆÆÄºîÉÊ¤È¤¤¤¦¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë±Ç²è¤Ç¡¢ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Ï¸«»ö¤ËºÂÄ¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
ÀâÌÀÉÔÍ×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï²áµî¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤è¤ê¤â¹¬Ê¡¡¢Á±°¡¢Ë½ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿´¤Î¤æ¤é¤®¤Ø¤ÎÌäÂêÄêµÁ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ÃÌî´ÆÆÄ¤Î»£±ÆÊýË¡¤¬ÆÃ¼ì¤Ç¡¢ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÇÐÍ¥¿Ø¤Ï²¿ÅÙ¤â¥ê¥Æ¥¤¥¯¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¿ÌÔ¤ò±é¤¸¤ëºÝ¤Ï¾ï¤Ë³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤ë±éµ»¤ò¸«¤»¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀ©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤Ë½ÎÏÀ¤¬½Ð¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤Ìò¤Ï¡¢ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Ç¤·¤«¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤Ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·!? 2024Ç¯¤âÌ¾ºîÏ¢È¯¤½¤ó¤ÊÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2024Ç¯¤ÎºîÉÊ¤¬¤É¤ì¤âÅö¤¿¤êÌò¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤Ç±é¤¸¤¿ÄÅÌî¤Ç¤¹¤¬¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÊª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ø´ÊÃ±¤ËÄÅÌî¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦·î²¬²Æ¤Î»Ò¤É¤â¤òÊÌ¤ì¤¿¸å¤ËÆâ½ï¤Ç»º¤ó¤À¡¢Æî±À¿åµ¨¡Ê¸ÅÀî¶×²»¡Ë¤ËÊÒ»×¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¡£¤·¤«¤â¡¢¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤Ç¤Ï¿åµ¨¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÎø¤¬À®½¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀßÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²Æ¤ËÊ£»¨¤Ê´¶¾ð¤òÊú¤¡¢°ÕÃÏ°¤Ê¥»¥ê¥Õ¤âÂ¿¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
8·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÊÔ¡ØÎø¤Î¤ª¤·¤Þ¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿åµ¨¤È¶¦¤Ë¼çÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿åµ¨¤È¤ÎÃ¸¤¤Îø¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ÀÚ¤Ê¤¤Îø¿´¤ËÍÉ¤ì¤ë2¿Í¤ò¸ÅÀî¤µ¤ó¤È¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤ÊÌò¤Ç¤¢¤ëÄÅÌî¤ò¡¢ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤¬È´·²¤Î±éµ»ÎÏ¤Ç¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯9·î13Æü¤«¤é¸ø³«¤·¤¿±Ç²è¡Ø¤Ü¤¯¤Î¤ªÆü¤µ¤Þ¡Ù¤â·æºî¤Ç¤¹¡£ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Î¼ç±é±Ç²è¤Ç¡¢¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¤Î¹ÓÀî¤òÃ´Åö¡£¤Þ¤À¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ÏÈò¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ÓÀî¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò³Ø¤Ö¾¯½÷¡¦¤µ¤¯¤é¡¢µÉ²»¤ò¤â¤Ä¾¯Ç¯¡¦¥¿¥¯¥ä¤Î´Ø·¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
3¿Í¤ÎÑ³¤¯¤âÂº¤¤´Ø·¸À¤¬ÀÚ¤Ê¤¯¡¢ÎÞ¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤±Ç²è¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¾¯Ç¯¡¦¾¯½÷¤ÎÎø¤ÎÊª¸ì¤¬Èþ¤·¤¤É÷·Ê¤È¶¦¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÃÓ¾¾¤µ¤ó±é¤¸¤ë¹ÓÀî¤Ï¡¢²¹¤«¤¯¤ä¤µ¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¤µ¤¯¤é¤È¥¿¥¯¥ä¤ò¸«¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¹ÓÀî¼«¿È¤Î²áµî¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤Î¤³¤í¤³¤í¤ÈÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ð¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤³¤Á¤é¤âÀä»¿¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì ¥Ê¥¤¥¹¥Ç¥¤¥º¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»ÄµÔ²á¤®¤ë»¦¤·²°¡¦ÅßÂ¼¤«¤¨¤Ç¤ò¥Ï¡¼¥É¤ËÇ®±é¡£¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢½÷»Ò¹âÀ¸»¦¤·²°¥³¥ó¥Ó¤Î¿ùËÜ¤Á¤µ¤È¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¿¼Àî¤Þ¤Ò¤í¡Ê°Ëß·ºÌ¿¥¡Ë¤Î¤æ¤ë¤æ¤ëÃ¦ÎÏ·Ï¤ÊÆü¾ï¤È¡¢¥¥ì¥¥ì¤Ê¥Ï¡¼¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê°Ëß·¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÃÓ¾¾¤µ¤ó¤ÎÅßÂ¼¤â¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Ç¡¢¸«»ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤é¤·¤¯¡¢¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤Ç¹¶·âÅª¤ÊÀ³Ê¤ÎÅßÂ¼¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¡¢¹ÓÀî¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢·ì¤ß¤É¤í¤Î±éµ»¤Ç´ÑµÒ¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Ë¤ÏÆÈÎ©¤â¡Ä¡Äº£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë´üÂÔº£Ç¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ø¤Ü¤¯¤Î¤ªÆü¤µ¤Þ¡Ù¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì ¥Ê¥¤¥¹¥Ç¥¤¥º¡Ù¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÃÓ¾¾¤µ¤ó¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·ºÍ»ÒÌò¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÃÓ¾¾¤µ¤ó¤â2024Ç¯7·î¤Ç34ºÐ¡£2023Ç¯8·îËöÆü¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¯½êÂ°¤·¤¿¥Û¥ê¥×¥í¤òÂà¼Ò¤·ÆÈÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢2024Ç¯11·î8Æü¤«¤é¸ø³«¤¹¤ë¼ç±é±Ç²è¡ØËÜ¿´¡Ù¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)