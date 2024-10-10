¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤òÅð¤ß¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ò¼Ö¤«¤éÅ¾Íî¤µ¤»¤¿ÃË¤ËÄ¨Ìò9Ç¯
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥«¥Ã¥×¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤è¤ê¹â¤¤¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤òÃí¤®Æþ¤ì¤ÆÅð¤ß¡¢¸«¤È¤¬¤á¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃËÀ¤ò¼Ö¤«¤éÏ©¾å¤ËÅ¾Íî¤µ¤»¤Æ»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯Åð»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ìµ¿¦¤ÎÈï¹ð¤ÎÃË¡Ê62¡Ë=·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»ÔÀ®ÄÍÄ®=¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÎÈ½·è¤¬10Æü¡¢Á°¶¶ÃÏºÛ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»³²¼Çî»ÊºÛÈ½Ä¹¤ÏÄ¨Ìò9Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò10Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï¹ð¤Ï2022Ç¯10·î25Æü¸áÁ°6»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ÂÀÅÄ»ÔÀôÄ®¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡¢S¥µ¥¤¥º¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼1ÇÕÊ¬¡ÊÈÎÇä²Á³Ê110±ß¡Ë¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤è¤ê¹â²Á¤ÊM¥µ¥¤¥º¤Î¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ò2ÇÕÊ¬¡ÊÈÎÇä²Á³Ê360±ß¡ËÃê½Ð¤·¤ÆÅð¤ó¤À¡£
¡¡ÉÔÀµ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÃËÀ¡ÊÅö»þ74¡Ë¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Èï¹ð¤Ï·ä¤ò¸«¤ÆÃó¼Ö¾ì¤Ë¤È¤á¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢Æ¨Áö¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¼Ö¤òÈ¯¿Ê¤µ¤»¡¢200¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ºÇ¹â»þÂ®Ìó54¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÁö¹Ô¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÏ©¾å¤ËÅ¾Íî¤·¡¢³°½ýÀ¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤äÇ¾ºÃ½ý¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡È½·è¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô¤¬»àË´¤¹¤ë´í¸±À¤¬¹â¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Ï±¦¸ª¤Î¸å°ä¾É¤âÉé¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿»Å»ö¤Îºî¶È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÀ¸³è¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Èï³²·ë²Ì¤Ï½ÅÂç¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡ÊÃæÂô°¼Çµ¡Ë