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¢£¡ãDEZERT Presents¡ÚThis Is The "FACT"¡ÛTOUR 2024¡ä
¡¡vs lynch.
¡¡open16:15 / start17:00
10·î20Æü(Æü)¡¡ÂçºåBIGCAT
¡¡vs Sadie
¡¡open16:15 / start17:00
11·î15Æü(¶â)¡¡Zepp Shinjuku
¡¡vs MUCC
¡¡open17:00 / start18:00
https://www.dezert.jp/news/detail/28549
¢£¡ãDEZERT PARTY Vol.15 / Vol.16¡ä
11·î1Æü(¶â)¡¡Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
½Ð±é¡§DEZERT¡¢¦«rlequi¦¸¡¢deadman¡¢¥á¥ê¡¼¡¢RAZOR
¢§¡ãDEZERT PARTY Vol.16¡ä
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open17:00 / start18:00
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¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¡ï7,700(ÀÇ¹þ¡¦¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
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¢£¡ãDEZERT SPECIAL ONEMAN LIVE at NIPPON BUDOKAN¡Ö·¯¤Î¿´Â¡¤ò¿¨¤ë¡×¡ä
OPEN 17:30 / START 18:30
(Ìä) SOGO TOKYO 03-3405-9999
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