King & Prince、ニューアルバム『Re:ERA』収録の盒恭た優愁躑覆SKY-HIとのコラボ
King & Princeの6枚目となるオリジナルアルバム『Re:ERA』に収録される郄橋海人のソロ曲「POPSTAR in the KINGDOM」が、SKY-HIとのコラボ楽曲であることが発表された。
◆ティザー映像
某番組での共演をきっかけに二人は親交を深め、今作は郄橋海人のオファーによりSKY-HIが作詞・作曲を担当。ヒップホップをベースにしたトラックに、郄橋海人の新たなる才能が開花したライムが詰まった楽曲となっている。本日20時より、本楽曲のBehind the scenesティザー映像も公開されている。
6th Album『Re:ERA』
2024.12.11(wed) CD Release
予約：https://lnk.to/6th1211
■初回限定盤A
【CD＋DVD】￥4,290(税込) / UPCJ-9055
【CD収録内容】
1. Odyssey
2. WOW
3. HOTTER & HOTTER
4. Don't Grow Up
5. COLORS
6. LOVE HACKER
7. moooove!!
8. POPSTAR in the KINGDOM (郄橋海人)
9. ボーイミーツガール
10. 愛し生きること
11. 染み (永瀬廉)
12. ROLLER COASTER
13. MAGIC WORD
14. halfmoon
15. I Will...
【DVD収録内容】
・「WOW」 Music Video
・「WOW」 Music Video Behind the scenes
・6歳は誰だ！？ 同期当てクイズ
仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット20P
■初回限定盤B
【CD＋DVD】￥4,290(税込) / UPCJ-9056
【CD収録内容】
1. Odyssey
2. WOW
3. HOTTER & HOTTER
4. Don't Grow Up
5. COLORS
6. LOVE HACKER
7. moooove!!
8. POPSTAR in the KINGDOM (郄橋海人)
9. ボーイミーツガール
10. 愛し生きること
11. 染み (永瀬廉)
12. ROLLER COASTER
13. MAGIC WORD
14. halfmoon
15. I Will...
【DVD収録内容】
・『Re:ERA』Behind the scenes
・「POPSTAR in the KINGDOM」 Behind the scenes
・「染み」 Behind the scenes
仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット20P
■通常盤（初回プレス）
【CD】￥3,520(税込) / UPCJ-9057
【CD収録内容】
1. Odyssey
2. WOW
3. HOTTER & HOTTER
4. Don't Grow Up
5. COLORS
6. LOVE HACKER
7. moooove!!
8. POPSTAR in the KINGDOM (郄橋海人)
9. ボーイミーツガール
10. 愛し生きること
11. 染み (永瀬廉)
12. ROLLER COASTER
13. MAGIC WORD
14. halfmoon
15. I Will...
16. Harajuku（通常盤のみ収録）
仕様：三方背ケース付3Pワイドケース、歌詞ブックレット20P
※通常盤(初回プレス)／UPCJ-9057終了後、通常盤／UPCJ-1008に切り替わります。
■Dear Tiara盤（ファンクラブ限定盤）
【CD】￥4,290(税込) / PROJ-1926
【CD収録内容】
1. Odyssey
2. WOW
3. HOTTER & HOTTER
4. Don't Grow Up
5. COLORS
6. LOVE HACKER
7. moooove!!
8. POPSTAR in the KINGDOM (郄橋海人)
9. ボーイミーツガール
10. 愛し生きること
11. 染み (永瀬廉)
12. ROLLER COASTER
13. MAGIC WORD
14. halfmoon
15. I Will...
仕様：104Pノート型ジャケット(A4サイズ)
■封入特典
・初回限定盤A/特典：トレーディングカードAタイプ 1種
・初回限定盤B/特典：トレーディングカードBタイプ 1種
・通常盤(初回プレス)/特典：トレーディングカードCタイプ 1種
※各特典ごとに写真は異なります。
■初回封入特典
・初回限定盤Ａ／期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー
・初回限定盤B／期間限定動画B視聴シリアルナンバー
・通常盤（初回プレス）／期間限定動画C視聴シリアルナンバー
視聴期間：2024年12月10日(火) 昼12:00〜2025年1月10日（金）18:00まで
■先着外付け特典
・初回限定盤A／特典：フォトカード（A6）
・初回限定盤B／特典：クリアポスター（A4）
・通常盤(初回プレス)／特典：トレカ3種セット
※3形態同時購入特典：オリジナルトレカケース
・Dear Tiara盤／特典：ステッカーシート（A6）
関連リンク