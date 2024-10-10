6th Album『Re:ERA』



2024.10.14(mon) Digital2024.12.11(wed) CD Release予約：https://lnk.to/6th1211■初回限定盤A【CD＋DVD】￥4,290(税込) / UPCJ-9055【CD収録内容】1. Odyssey2. WOW3. HOTTER & HOTTER4. Don't Grow Up5. COLORS6. LOVE HACKER7. moooove!!8. POPSTAR in the KINGDOM (郄橋海人)9. ボーイミーツガール10. 愛し生きること11. 染み (永瀬廉)12. ROLLER COASTER13. MAGIC WORD14. halfmoon15. I Will...【DVD収録内容】・「WOW」 Music Video・「WOW」 Music Video Behind the scenes・6歳は誰だ！？ 同期当てクイズ仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット20P■初回限定盤B【CD＋DVD】￥4,290(税込) / UPCJ-9056【CD収録内容】1. Odyssey2. WOW3. HOTTER & HOTTER4. Don't Grow Up5. COLORS6. LOVE HACKER7. moooove!!8. POPSTAR in the KINGDOM (郄橋海人)9. ボーイミーツガール10. 愛し生きること11. 染み (永瀬廉)12. ROLLER COASTER13. MAGIC WORD14. halfmoon15. I Will...【DVD収録内容】・『Re:ERA』Behind the scenes・「POPSTAR in the KINGDOM」 Behind the scenes・「染み」 Behind the scenes仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット20P■通常盤（初回プレス）【CD】￥3,520(税込) / UPCJ-9057【CD収録内容】1. Odyssey2. WOW3. HOTTER & HOTTER4. Don't Grow Up5. COLORS6. LOVE HACKER7. moooove!!8. POPSTAR in the KINGDOM (郄橋海人)9. ボーイミーツガール10. 愛し生きること11. 染み (永瀬廉)12. ROLLER COASTER13. MAGIC WORD14. halfmoon15. I Will...16. Harajuku（通常盤のみ収録）仕様：三方背ケース付3Pワイドケース、歌詞ブックレット20P※通常盤(初回プレス)／UPCJ-9057終了後、通常盤／UPCJ-1008に切り替わります。■Dear Tiara盤（ファンクラブ限定盤）【CD】￥4,290(税込) / PROJ-1926【CD収録内容】1. Odyssey2. WOW3. HOTTER & HOTTER4. Don't Grow Up5. COLORS6. LOVE HACKER7. moooove!!8. POPSTAR in the KINGDOM (郄橋海人)9. ボーイミーツガール10. 愛し生きること11. 染み (永瀬廉)12. ROLLER COASTER13. MAGIC WORD14. halfmoon15. I Will...仕様：104Pノート型ジャケット(A4サイズ)■封入特典・初回限定盤A/特典：トレーディングカードAタイプ 1種・初回限定盤B/特典：トレーディングカードBタイプ 1種・通常盤(初回プレス)/特典：トレーディングカードCタイプ 1種※各特典ごとに写真は異なります。■初回封入特典・初回限定盤Ａ／期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー・初回限定盤B／期間限定動画B視聴シリアルナンバー・通常盤（初回プレス）／期間限定動画C視聴シリアルナンバー視聴期間：2024年12月10日(火) 昼12:00〜2025年1月10日（金）18:00まで■先着外付け特典・初回限定盤A／特典：フォトカード（A6）・初回限定盤B／特典：クリアポスター（A4）・通常盤(初回プレス)／特典：トレカ3種セット※3形態同時購入特典：オリジナルトレカケース・Dear Tiara盤／特典：ステッカーシート（A6）