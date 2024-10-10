ÍèÇ¯¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤!? ¡ÈÂç¿Íµ¤¡É¸¶ÉÕÆó¼ï¤Ïº£¤¬Çã¤¤¤Ã¡ª¡ÚÍ·¤Ù¤ë¥Ð¥¤¥¯ÂçÆÃ½¸¡Û
¡ÚÍ·¤Ù¤ë¥Ð¥¤¥¯ÂçÆÃ½¸¡Û
ÍèÇ¯¡¢¸¶ÉÕÆó¼ï¡Ê50Ä¶¡Á125cc°Ê²¼¡Ë¤Î¥Ð¥¤¥¯¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌÈµö¤Ç¾è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¹«¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ê¤é¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤¬¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄÌÚ¥¿¥«¥ª¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¦¤Þ¤¤ÏÃ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥é¥¯¥ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¼ÂÍÑÀ¤äµ¡Æ°À¤Î¹â¤µ¤«¤éºòº£¿Íµ¤¤Î¸¶ÉÕÆó¼ï¥¯¥é¥¹¡£¤³¤ì¤¬ÍèÇ¯¡¢¸¶ÉÕ°ì¼ïÌÈµö¤Ç¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºßÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë125cc¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ì¤ë¡¢¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
·Ù»¡Ä£¤¬ÆóÎØ¼Ö¼ÖÎ¾¶èÊ¬¸«Ä¾¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò2023Ç¯12·î¤ËÈ¯É½¤·¡¢¤½¤³¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¿·´ð½à¸¶ÉÕ¡×¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ¤ò4kW¡Ê5.4PS¡Ë°Ê²¼¤ËÀ©¸æ¤·¤¿ÇÓµ¤ÎÌ125cc°Ê²¼¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ò¡Ö¿·´ð½à¸¶ÉÕ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸¶ÉÕ°ì¼ï¤ÈÆ±¤¸¼ÖÎ¾¡¿ÌÈµö¶èÊ¬¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï125cc¤Ê¤¬¤éÈ¯´ø¤¹¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ï50cc¤ËÁêÅö¡£Æ»Ï©¸òÄÌË¡¾å¤Î°·¤¤¤Ï¸¶ÉÕ°ì¼ï¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÀ©¸ÂÂ®ÅÙ30km¡¿h¡¢¤Õ¤¿¤ê¾è¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÆóÃÊ³¬±¦ÀÞ¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÊý¿Ë¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¸þ¤±¤Ë50cc¥â¥Ç¥ë¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¡£25Ç¯11·î°Ê¹ß¤ËÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÀÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÀ¸»º¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤«¤È¸À¤Ã¤Æµ¬À©¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¿··¿¤Î³«È¯¤Ïµ»½ÑÅª¤ËÆñ¤·¤¤¾å¡¢¥³¥¹¥È¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ºÎ»»¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾õ¤À¡£
¤È¤Ï¸À¤¨¸¶ÉÕ°ì¼ï¤Ï¸½ºß¤Ç¤â430ËüÂæÍ¾¤ê¤¬ÊÝÍ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÂÂå¤ï¤ê¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¾å¡¢¸¶ÉÕ°ì¼ï¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¡¢Àè¤Î¡Ö¿·´ð½à¸¶ÉÕ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¸¶ÉÕ°ì¼ïÌÈµö¤Ç¸½ºßÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë125cc¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿·´ð½à¸¶ÉÕ¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëµ¡¼ï¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤È¯É½¡£¤Ä¤Þ¤ê´ûÂ¸¤Î¸¶ÉÕÆó¼ï¥¯¥é¥¹¤Ë¤¹¤°¤ËÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¸«¹þ¤ß¤Ï¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£Çã¤¦¤Ê¤éËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¡ª
¥â¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÀÄÌÚ¥¿¥«¥ª¤µ¤ó
¥Ð¥¤¥¯¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆÀìÌç»ï¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸åÆÈÎ©¡£½é¿´¼Ô¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢ÀìÌç»ï¤ä°ìÈÌ»ï¡¢WebÇÞÂÎ¤Ê¤É¤Ë¤â´ó¹Æ¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ð¥¤¥¯¥é¥¤¥¿¡¼ÀÄÌÚ¥¿¥«¥ª¡Ú¡Á¼èºà¸½¾ì¤«¤é¡×¤â¿Íµ¤
¢£¾å¼Á¤«¤Ä¥ì¥È¥í¤Ê¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë
FANTIC
¡ÖCABALLERO Scrambler 125¡×¡Ê99Ëü±ß¡Á¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥¥ã¥Ð¥ì¥í¡¦¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥é¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤Ê¼ÖÂÎ¤Ë¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¤Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¢³èÈ¯¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î¿åÎä¥·¥ó¥°¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¹¤òÄ¶¤¨¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁö¤ê¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤¬ÂçÊÁ¤Ç¡¢ËÜ³ÊÇÉÁõÈ÷¤â¸Ø¤é¤·¤¤¡£
¢£¿·¿§ºÎÍÑ¤Ç°¦¤é¤·¤¤¥â¥ó¥¡¼¤¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
HONDA
¡ÖMonkey125¡×¡Ê45Ëü1000±ß¡Ë
´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿Âæ·Á¥¿¥ó¥¯¤ä¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥¿¥Ã¥¯¥í¡¼¥ë¥·¡¼¥È¡¢¾®¤Ö¤ê¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¥¢¥Ã¥×¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ê¤É¡¢½éÂå¥â¥ó¥¡¼ Z50M¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë125cc²½¡£Åô²ÐÎà¤òLED¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¡¢¿¼¤¯µ±¤¯¥¯¥í¡¼¥à¥á¥Ã¥¤Ê¤ÉºÙÉô¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Î1Âæ¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡ª
¢£¥Ç¥å¡¼¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆþÌçµ¡¡ª
KTM
¡Ö125 DUKE¡×¡Ê66Ëü9000±ß¡Ë
2¥Ô¡¼¥¹¹½Â¤¤Î¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¥È¥ì¥ê¥¹¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¡¢·ÚÎÌ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÃ±µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£·»µ®Ê¬¤é¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥ï¡¼¥¯¤ËWPÀ½¤ÎÅÝÎ©¥Õ¥©¡¼¥¯¤ä¥â¥Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿··¿¤ÏÃíÌÜ
ÅÙËþÅÀ¤Ç¤¹¤è¡ª
¢£·Ú²÷¤ÊÁö¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó
HONDA
¡ÖCB125R¡×¡Ê52Ëü8000±ß¡Ë
¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤òÃæ¿´Éô¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÇÛÃÖ¡£¶Å½Ì´¶¤Î¤¢¤ëÂæ·Á¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¾å¼Á¤Ê¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò»ë³Ð¤«¤éÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¡£5¥¤¥ó¥Á¤Î¥Õ¥ë¥«¥é¡¼±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤ä¥·¥ç¡¼¥ï SFF-BP ÅÝÎ©¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢ÁõÈ÷¤â¾åµéµ¡¼ï¤ËÉ¤Å¨¡£Ã±µ¤Åû¤é¤·¤¤¥Ñ¥ë¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤âÌ¥ÎÏ¡£
¢£¿åÊ¿´ðÄ´¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥Í¥ª¥ì¥È¥í¥¹¥¿¥¤¥ë
YAMAHA
¡ÖXSR125¡×¡Ê50Ëü6000±ß¡Ë
LED²½¤·¤¿Åô²ÐÎà¤ò»Ï¤á¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¤âÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¤¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥µ¡¼¥¯¥ë·Á¾õ¤ËÅý°ì¤¹¤ë¤Ê¤É¥ì¥È¥í¤ÈÀè¿ÊÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Ç¥ë¥¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¡¢²ÄÊÑ¥Ð¥ë¥Öµ¡¹½ÉÕ¤¤ÎÃ±µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤à¡£¥¿¥Ã¥¯¥í¡¼¥ë¥·¡¼¥È¤¬¾å¼Á¤Ç¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥ë¥«¥¦¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë
SUZUKI
¡ÖGSX-R125 ABS¡×¡Ê45Ëü3200±ß¡Ë
GSX-R¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¹¥º¥¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÍ³½ï¤¢¤ë·ìÅý¡£¤½¤ÎÌ¾¤ËÁê±þ¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥Õ¥ë¥«¥¦¥ë¤ä¡¢¥¯¥ê¥Ã¥×¥ª¥ó¤Î¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÁõÈ÷¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÀïÆ®Åª¤Ç¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥à¡¼¥É¤òÉº¤ï¤¹¡£¸Ù¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áö¤ê¤â·Ú²÷¡£Ç³Èñ¤ËÍ¥¤ì¤ë¤Î¤â¡ý¡£
¢£¥¿¡¼¥á¥ê¥Ã¥¯¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¿·¿§ÅÐ¾ì
HONDA
¡ÖCT125 ¥Ï¥ó¥¿¡¼¥«¥Ö¡×¡Ê44Ëü±ß¡Ë
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö¤¬»ý¤ÄÉáÃÊ»È¤¤¤Îµ¤·Ú¤µ¤äÍøÊØÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Þ¥¦¥ó¥ÈµÛµ¤¥À¥¯¥È¤ä¥¢¥Ã¥×¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¼é¤ë¥¢¥ó¥À¡¼¥¬¡¼¥É¤äÂç·¿¥¥ã¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¥È¥ì¥Ã¥¥ó¥°¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¥¿¥Õ¤ÊÁõÈ÷¤òÄÉ²Ã¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»ÑÀª¤¬¤È¤ì¤ë¥¢¥Ã¥×¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ç¡¢Ä¹µ÷Î¥Áö¹Ô¤â¶ì¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¾è¤ê¿´ÃÏ
SUZUKI
¡ÖBURGMAN STREET 125 EX¡×¡Ê31Ëü7900±ß¡Ë
¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥×µ¡¹½¤ò»Ï¤á¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÅô¤òÆâÂ¢¤·¤¿LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¥Õ¥ë±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÁõÈ÷¤ò¸Ø¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡£Á°¸å12¥¤¥ó¥Á¤Î¥¿¥¤¥ä¤ò¥»¥Ã¥È¤·¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ç¤â¾å¼Á¤µ¤È¹âµé´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ÇÀÅ¤«¤Ê¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡ãÊ¸¡¿ÀÄÌÚ¥¿¥«¥ª¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤â¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç¤¤á²èÌÌ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Á¤ã¤¦¤¾
¢¡Á°¸å»£±Æ¤Ç¤¤ë¥É¥é¥ì¥³¤ò¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ËÁõÃå¡ª¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤À¤Ã¤Æ¥É¥é¥ì¥³¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹
¢¡·ëÂ«¥Ð¥ó¥É·¿¤Î¡Ö¥À¥¤¥ä¥ë¼°¥í¥Ã¥¯¡×¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ä¼«Å¾¼Ö¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤í¤¦¡ª