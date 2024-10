「朝から爽やかイケメン最高です」

俳優の竹内涼真さんは10月10日、自身のInstagramを更新。ロサンゼルスでの爽やかショットを公開しました。竹内さんは「The rain has stopped My favorite autumn has come Love With love, let's go forward today I hope everyone is feeling well.(雨が止みました 私の大好きな秋が来ました Love 愛を持って今日も前へ進みましょう 皆様お元気でお過ごしでしょうか)」とつづり、6枚の写真を投稿。ロサンゼルスで撮影した自身の姿を披露しています。1〜3枚目は、ほほえむ竹内さんのバックに空と水平線に砂浜がバックに広がるなんとも爽やかなショットです。竹内さんは、黒とベージュのチェックシャツの秋らしい装いに身を包んでいます。5枚目の写真ではシャツを脱いだタンクトップ姿を披露。竹内さんのクールな魅力が存分に伝わってきます。

キミセカ俳優たちとの3ショットも披露

コメントでは「朝からたくさん元気いただきました 涼真君もどんどん前に進んでね」「かっこいいなぁ!!おかけで1日頑張れる!!」「朝から大好きな笑顔を沢山見れて幸せです」「涼真君の笑顔が最高」「ありがと元気出る」「何て絵になるのー」「黒タンクトップが似合ってます」「朝から爽やかイケメン最高です」と、絶賛の声が集まりました。3日の投稿でも「凄い合流 キミセカに感謝だな 最高なふたりに会えてよかった さぁ次いこう」とつづり、『君と世界が終わる日に』(日本テレビ系)で共演した俳優の中条あやみさん、同じく俳優の玄理(ヒョンリ)さんとのスリーショットも披露した竹内さん。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてください。(文:中村 凪)