½¸¹ç½»Âð¤Ë2°äÂÎ¡¢Ì¾¸Å²°¡¡ÃË¡ÖÎ¾¿Æ»¦¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÎÐ¶èµµ¤¬Æ¶¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç10ÆüÍ¼¡¢ÃË¤«¤é¡ÖÎ¾¿Æ¤ò»¦¤·¤¿¡×¤È°¦ÃÎ¸©·Ù¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¤Ï60Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃË½÷2¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¸©·Ù¤Ï2°äÂÎ¤¬Î¾¿Æ¤È¤ß¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÃË¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¸©·Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖºòÆü¡¢Î¾¿Æ¤ò²¥¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£2°äÂÎ¤Ï·ì¤òÎ®¤·¡¢¾²¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£ÃË¤ÏÎ¾¿Æ¤È3¿ÍÊë¤é¤·¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸©·Ù¤Ï²ÈÂ²´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï»Ô±ÄÃÏ²¼Å´ºùÄÌÀþ¤ÎÆÁ½Å±Ø¤«¤éÅì¤Ë1¥¥í¤Î½»Âð³¹¡£