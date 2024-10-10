¡Ö±Ê±ó¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡×27ºÐ¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ½÷Í¥¤Î¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ©Éþ¤¤¤±¤ë¤Í¡×¡Ö¹â¹»»þÂå³À´Ö¸«¤ì¤Æ¥Û¥ó¥ï¥«¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°æ·å¹°·Ã(27)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥»¡¼¥é¡¼Éþ»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡9Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¡Ö»ä¤ÎÄ®¤ÎÀéÍÕ¤¯¤ó¤Ï¡£¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°æ·å¤Ï¡¢Çò¤¬±Ç¤¨¤ë¥»¡¼¥éÉþ»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ©Éþ¤¤¤±¤ë¤Í¡×¡Ö±Ê±ó¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡×¡Ö¹â¹»»þÂå¤Î¥¤¥²¤Á¤ã¤ó¤¬³À´Ö¸«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥Û¥ó¥ï¥«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£