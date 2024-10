TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、ミュージシャンの奥田民生さんと、タレントの渡辺満里奈さん。同じ事務所に所属するお2人が、お互いのデビュー当時を振り返りました。

(左から)渡辺満里奈さん、奥田民生さん

渡辺:私、1986年デビューなので、デビューして38年なの。

奥田:お〜! すごいじゃん。渡辺:たぶん、二十歳ぐらいのときに(奥田の)THE BAND HAS NO NAMEをやっていたから……。奥田:まだ二十歳だったんですね。デビューしたのは4歳ぐらい(笑)?渡辺:違う(笑)! 15歳でデビューしたの。デビューしたのはいくつだったんですか?奥田:21歳ぐらいですかね。渡辺:じゃあ、高校卒業して東京に来た感じ?奥田:すぐじゃないですよ。東京に来たのは二十歳を超えてからです。渡辺:私がおニャン子クラブにいた当時は、SMAが「エイプリル・ミュージック」って名前で、そこに入ったときには、デビューはしていないけどすでにユニコーンがいたような気がしたんだけど。奥田:デビューがその次の年なので、いたんじゃないですか。事務所が六本木にあったでしょ。とりあえず打ち合わせみたいなことで事務所に行くと、誰かが飯を食わせてくれるんですよ(笑)。渡辺:そうそう。「香妃園(コウヒエン)」の特製とり煮込みそばとかね(笑)。奥田:だからね、困ったら事務所に行けばいいと思って。当時僕は大塚に住んでいて、大塚から六本木までけっこうあったんですけど、デビュー前からよく行ってましたね。渡辺:そのときに民生くんとかスパゴー(SPARKS GO GO)とかが、事務所をウロウロしていた印象がすごくある。奥田:してたね。ちなみにスパゴーってその前は「Be Modern」ってバンドでしたけど、俺らの1年前ぐらいだと思うので、デビューは一緒でしょ?渡辺:そう!奥田:年はほぼ一緒ですけど、あそこも先輩だから。僕、当時はまだいろんなことがよくわからなかったんですよ。渡辺:でも、デビューしてすぐに売れたじゃないですか。奥田:そうですね、割と早かった。渡辺:そういうのって、ちょっと思い描いていたりしていたんですか? 「世界が変わって見えた」とかってありました?奥田:それがですね、全く計画もなかったですし、目標みたいなものもなかったんです。渡辺:うふふ(笑)。奥田:人によっては「ドームでやる」とか「武道館だ」とか、あるじゃないですか。渡辺:全然なかった?奥田:うん。メンバーのなかには誰か(野望とかは)あったかもしれないですけど、それぞれが恥ずかしくて言わないみたいな感じでしたね。渡辺:じゃあ、最初から自然体な奥田民生だった?奥田:自然体っていうと聞こえがいいですけど、何にも知らないから流れのままやっていただけですよ。「次これです」「はいはいはい」って。いいとか悪いとか、「俺たちはこれでいいのか?」とか、まったくなかったもんね。渡辺:そうなんだ。渡辺:私、この前トータス(松本)さんとカラオケに行った(笑)。奥田:なんで!? それ、どんな流れ?渡辺:年末にラジオのゲストに来てくれて、私はカラオケが好きだから、「トータスさんってカラオケとかやるんですか?」って聞いたら、「やるよやるよ!」って。「昔は行ったけど、最近ないなぁ」って言うから「じゃあ行きましょうよ」って話になって、今年になってからそれが実現したの。奥田:カラオケ……。何を歌ってました?渡辺:言っていいのかな(笑)? まずね、「宗右衛門町ブルース」奥田:ははは(笑)! それ、ちょっと狙ってるね。渡辺:何となく「場を盛り上げようかな」みたいになったんじゃない?奥田:「こういうカラオケのときは、これ」みたいなのが、きっとあるんだね。渡辺:そうかもしれない。初めてだったし、ちょっと様子見みたいなのがあったんだと思う。カラオケ、行きましょうよ!奥田:いいよ。渡辺:「すごくカラオケ好き」みたいなのは聞いたことがあるので。奥田:カラオケは好きですよ。結局、歌う人は好きですよ。渡辺:好きですよね! カラオケだと何を歌うんですか?奥田:吉幾三とか、北島三郎さんとかも歌いますよ。



