¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È
2024Ç¯9·î1Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®4-1¡Ë¥Æ¥£¡¼¡õ¥«¥¯¥Æ¥ë¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥ó¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ë¤Æ¡Ö¿·¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡Á·ª¤È¤Ö¤É¤¦¡Á¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤ÎÆâÍÆ
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£¡Ö¿·¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡Á·ª¤È¤Ö¤É¤¦¡Á¡×¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥á¥í¥ó¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¤ò¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥Ð¥¹¥¯¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤ä¡Ö¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¡£
¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¤ä¥¹¥³¡¼¥ó¤â´®Ç½¤Ç¤¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
ÎÁ¶â¤Ï8000±ß¤Ç¤¹¡£
Äó¶¡»þ´Ö¤Ï15»þ15Ê¬¤«¤é¤Î120Ê¬À©¤Ç2ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÍ×Í½Ìó¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£