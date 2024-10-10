½©¤ÎÆüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤Æ¡¡Æ°Êª¤¿¤Á¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹
¤¤ç¤¦¤ÎÉÙ»³¸©Æâ¤ÏÄ«¤«¤é¹¤¯À²¤ì¤Æ¡¢²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤1Æü¤Ç¤·¤¿¡£Æ°Êª¤¿¤Á¤â¡¢½©¤ÎÆüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¤Ò¤Ê¤¿¤Ü¤Ã¤³¤Ç¤¹¡£
ÉÙ»³»Ô¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Ñー¥¯¤Ç¤¹¡£¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢²º¤ä¤«¤Ê½©À²¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¤ç¤¦¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÉÙ»³»Ô¤Ç23.4ÅÙ¡¢¹â²¬»ÔÉúÌÚ¤Ç23ÅÙ¤ÈÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½À¤é¤«¤Ê½©¤ÎÆüº¹¤·¤Î²¼¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤¹¤Ð¤·¤Ã¤³¤¤¥ßー¥¢¥¥ã¥Ã¥È¤Ï¤Ò¤Ê¤¿¤Ç¤¸¤ã¤ì¤¢¤¤¡¢¥«¥Ô¥Ð¥é¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¹¤®¤¿¤Î¤«¿²Å¾¤¬¤Ã¤ÆÃë¿²¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤ÊÂÎ¤ò²£¤Ë¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥á¥¹¤Î¥¢¥àー¥ë¥È¥é¤Î¡Ö¥ßー¡×¡£¥ßー¤Ï¸½ºß¡¢¹ñÆâºÇ¹âÎð¤Ç¡¢º£·î20Æü¤Ë¤Ï20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤¤¤¦¤È80ºÐ¤Û¤É¤Ç¡¢±à¤Ç¤ÏÃÂÀ¸Æü²ñ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¤Î¸©Æâ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤Å·µ¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢½µËö¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤Ï¹Ô³ÚÆüÏÂ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£