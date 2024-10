◆高橋海人、SKY-HIとコラボ決定

【モデルプレス=2024/10/10】King & Princeが、12月11日に6枚目アルバム「Re:ERA」(読み:リエラ)をリリース。この度、同作に収録される高橋海人(※「高」は正式には「はしごだか」)のソロ楽曲「POPSTAR in the KINGDOM」が、SKY-HIとのコラボ楽曲であることが発表された。某番組での共演をきっかけに2人は親交を深め、本作は高橋のオファーによりSKY-HIが作詞・作曲を担当し楽曲制作が実現した。ヒップホップをベースにしたトラックに高橋の新たなる才能が開花したライムが詰まった楽曲となっている。また、10日20時より「POPSTAR in the KINGDOM」Behind the scenesのティザー映像も公開されている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】