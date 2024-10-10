「ガルアワ」大西風雅・浦陸斗・伊藤篤志ら関西ジュニア総勢10人「年下彼氏2」スペシャルステージ決定【GirlsAward 2024 A／W】
【モデルプレス＝2024/10/10】10月19日に千葉県・幕張メッセで開催されるファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER」内で、10月12日より放送スタートのドラマ「年下彼氏2」（ABCテレビ・毎週土曜深夜0時25分〜）のスペシャルステージが決定。Lil かんさいから大西風雅、AmBitiousから浦陸斗、Boys beから伊藤篤志ら関西ジュニア総勢10人がステージに登場する。
【写真】Lil かんさいら関西メンバー豪華集結
この度決定したスペシャルステージには、主演メンバーからLil かんさいの大西、當間琉巧、AmBitiousの浦、吉川太郎、Boys beの伊藤、角紳太郎、関西ジュニアの渡邉大我、森ケイン、元重瑛翔、岡野すこやかが登場。総勢10人の“年下彼氏”が、「GirlsAward」で胸キュンステージを届ける。
「年下彼氏」は、2020年になにわ男子・Aぇ! group・Lil かんさいのメンバーが総出演したことでも話題となった胸キュンオムニバスドラマ。続編となる「年下彼氏2」では、前作も出演したLil かんさいのメンバー5人と、オーディションを突破した関西ジュニアのメンバー14人が主演を務める。（modelpress編集部）
日時：2024年10月19日（土）
会場：幕張メッセ9〜11ホール（住所：千葉市美浜区中瀬2-1）
テーマ：「Neo Future Lab」
＜MODEL＞
愛来（AMEFURASSHI）、アリアナさくら、安斉星来、YESEO（MADEIN）、池田美優、板野友美、井上和（乃木坂46）、今森茉耶、宇井優良梨（GENIC）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、大峰ユリホ、小川桜花（Girls2）、小栗有以（AKB48）、尾碕真花、香川沙耶、KATY、加藤史帆（日向坂46）、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、金村美玖（日向坂46）、香音、川口ゆりな、貴島明日香、久間田琳加、黒瀬ひな、コトリ、小宮山莉渚、小室安未、紺野彩夏、雑賀サクラ、坂井仁香（超ときめき◆宣伝部※◆はハートマーク）、桜井玲香、佐々木久美（日向坂46）、佐々木美玲（日向坂46）、佐々木莉佳子、しゅう、白宮みずほ、鈴木愛理、鈴木瞳美（≠ME）、鈴木ゆうか、せいら、高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、Taki、谷崎早耶（≠ME）、田村保乃（櫻坂46）、チャイ、塚本恋乃葉、筒井あやめ（乃木坂46）、鶴嶋乃愛、鶴屋美咲（Girls2）、天翔愛、天翔天音、なえなの、永瀬莉子、中町綾、那須ほほみ、Niki、生見愛瑠、濱岸ひより（日向坂46）、林芽亜里、原田都愛（Girls2）、土方エミリ、ファーストサマーウイカ、福山絢水、藤井サチ、藤岡舞衣、藤田ニコル、藤吉夏鈴（櫻坂46）、マキ、MASHIRO（MADEIN）、丸山礼、美雨（ファントムシータ）、ミチ、南りほ、宮本茉由、MiU（MADEIN）、村上愛花、村重杏奈、百花（ファントムシータ）、森田ひかる（櫻坂46）、守屋麗奈（櫻坂46）、山崎天（櫻坂46）、ゆうちゃみ、吉木千沙都、与田祐希（乃木坂46）、莉子 他
＜MEN’S NON-NO MODEL＞
守屋光治、中田圭祐、鈴木仁、鈴鹿央士、豊田裕大、水沢林太郎、樋之津琳太郎、稲井孝太朗、高橋璃央、安西一真、小方蒼介、栄莉弥、中塚凌空、鈴々木響、郄橋大翔、野村康太、四坂亮翔、冨永章胤、松井大奈 他
＜Seventeen MODEL＞
小坂菜緒（日向坂46）、秋田汐梨、田鍋梨々花、平美乃理、藤村木音、広瀬まのか、上坂樹里、加藤栞、瀬戸琴楓、入江美沙希、関谷瑠紀、相羽星良、高比良由菜、秋本レイラニ、市ノ瀬アオ、森粼美月、葛西杏也菜、河村ここあ、佐藤不二子、石川花、月島琉衣、宮迫翠月、滝口芽里衣、林美澪、竹下優名 他
＜GUEST＞※五十音順
市村優汰、伊藤篤志（Boys be）、岩瀬洋志、浦野秀太（OWV）、浦陸斗（AmBitious）、江藤凌介、大西風雅（Lil かんさい）、岡野すこやか、草川直弥（ONE N’ ONLY）、3時のヒロイン、志賀李玖（ICEx）、角紳太郎（Boys be）、綱啓永、とうあ、當間琉巧（Lil かんさい）、中川勝就（OWV）、なこなこカップル、西島蓮汰（OCTPATH）、のせりん、日向亘、藤岡真威人、松村沙友理、松本怜生、もーりーしゅーと、元重瑛翔、百瀬拓実、森ケイン、よしあき、吉川太郎（AmBitious）、渡邉大我 他
＜ARTIST＞
IS:SUE、KOMOREBI、超ときめき◆宣伝部、乃木坂46、PLAVE、MADEIN、Ryubi Miyase、ONE N’ ONLY 他
＜OPENING ACT＞
UN1CON 他
＜MC＞
山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、田中樹
【Not Sponsored 記事】
◆大西風雅・浦陸斗・伊藤篤志ら「GirlsAward」ステージ登場
この度決定したスペシャルステージには、主演メンバーからLil かんさいの大西、當間琉巧、AmBitiousの浦、吉川太郎、Boys beの伊藤、角紳太郎、関西ジュニアの渡邉大我、森ケイン、元重瑛翔、岡野すこやかが登場。総勢10人の“年下彼氏”が、「GirlsAward」で胸キュンステージを届ける。
「年下彼氏」は、2020年になにわ男子・Aぇ! group・Lil かんさいのメンバーが総出演したことでも話題となった胸キュンオムニバスドラマ。続編となる「年下彼氏2」では、前作も出演したLil かんさいのメンバー5人と、オーディションを突破した関西ジュニアのメンバー14人が主演を務める。（modelpress編集部）
◆「Rakuten GirlsAward 2024 AUTUMN／WINTER」開催概要
日時：2024年10月19日（土）
会場：幕張メッセ9〜11ホール（住所：千葉市美浜区中瀬2-1）
テーマ：「Neo Future Lab」
＜MODEL＞
愛来（AMEFURASSHI）、アリアナさくら、安斉星来、YESEO（MADEIN）、池田美優、板野友美、井上和（乃木坂46）、今森茉耶、宇井優良梨（GENIC）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、大峰ユリホ、小川桜花（Girls2）、小栗有以（AKB48）、尾碕真花、香川沙耶、KATY、加藤史帆（日向坂46）、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、金村美玖（日向坂46）、香音、川口ゆりな、貴島明日香、久間田琳加、黒瀬ひな、コトリ、小宮山莉渚、小室安未、紺野彩夏、雑賀サクラ、坂井仁香（超ときめき◆宣伝部※◆はハートマーク）、桜井玲香、佐々木久美（日向坂46）、佐々木美玲（日向坂46）、佐々木莉佳子、しゅう、白宮みずほ、鈴木愛理、鈴木瞳美（≠ME）、鈴木ゆうか、せいら、高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、Taki、谷崎早耶（≠ME）、田村保乃（櫻坂46）、チャイ、塚本恋乃葉、筒井あやめ（乃木坂46）、鶴嶋乃愛、鶴屋美咲（Girls2）、天翔愛、天翔天音、なえなの、永瀬莉子、中町綾、那須ほほみ、Niki、生見愛瑠、濱岸ひより（日向坂46）、林芽亜里、原田都愛（Girls2）、土方エミリ、ファーストサマーウイカ、福山絢水、藤井サチ、藤岡舞衣、藤田ニコル、藤吉夏鈴（櫻坂46）、マキ、MASHIRO（MADEIN）、丸山礼、美雨（ファントムシータ）、ミチ、南りほ、宮本茉由、MiU（MADEIN）、村上愛花、村重杏奈、百花（ファントムシータ）、森田ひかる（櫻坂46）、守屋麗奈（櫻坂46）、山崎天（櫻坂46）、ゆうちゃみ、吉木千沙都、与田祐希（乃木坂46）、莉子 他
＜MEN’S NON-NO MODEL＞
守屋光治、中田圭祐、鈴木仁、鈴鹿央士、豊田裕大、水沢林太郎、樋之津琳太郎、稲井孝太朗、高橋璃央、安西一真、小方蒼介、栄莉弥、中塚凌空、鈴々木響、郄橋大翔、野村康太、四坂亮翔、冨永章胤、松井大奈 他
＜Seventeen MODEL＞
小坂菜緒（日向坂46）、秋田汐梨、田鍋梨々花、平美乃理、藤村木音、広瀬まのか、上坂樹里、加藤栞、瀬戸琴楓、入江美沙希、関谷瑠紀、相羽星良、高比良由菜、秋本レイラニ、市ノ瀬アオ、森粼美月、葛西杏也菜、河村ここあ、佐藤不二子、石川花、月島琉衣、宮迫翠月、滝口芽里衣、林美澪、竹下優名 他
＜GUEST＞※五十音順
市村優汰、伊藤篤志（Boys be）、岩瀬洋志、浦野秀太（OWV）、浦陸斗（AmBitious）、江藤凌介、大西風雅（Lil かんさい）、岡野すこやか、草川直弥（ONE N’ ONLY）、3時のヒロイン、志賀李玖（ICEx）、角紳太郎（Boys be）、綱啓永、とうあ、當間琉巧（Lil かんさい）、中川勝就（OWV）、なこなこカップル、西島蓮汰（OCTPATH）、のせりん、日向亘、藤岡真威人、松村沙友理、松本怜生、もーりーしゅーと、元重瑛翔、百瀬拓実、森ケイン、よしあき、吉川太郎（AmBitious）、渡邉大我 他
＜ARTIST＞
IS:SUE、KOMOREBI、超ときめき◆宣伝部、乃木坂46、PLAVE、MADEIN、Ryubi Miyase、ONE N’ ONLY 他
＜OPENING ACT＞
UN1CON 他
＜MC＞
山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、田中樹
【Not Sponsored 記事】