King & Princeの通算6枚目となるオリジナルアルバム『Re:ERA』(リエラ/10月14日配信、12月11日CD発売)に収録される高橋海人(※高=はしごだか)のソロ曲「POPSTAR in the KINGDOM」が、ラッパー/ソングライターのSKY-HIとのコラボ楽曲であることが10日、発表された。あわせて、メイキング映像も公開された。2人は某番組での共演をきっかけに親交を深め、今作は高橋のオファーによりSKY-HIが作詞・作曲を担当し、楽曲制作が実現した。ヒップホップをベースにしたトラックに高橋の新たなる才能が開花したライムが詰まった楽曲となっている。

また、本日午後8時より「POPSTAR in the KINGDOM」 Behind the scenesのティザー映像も公開となる。グループ初のコンセプトアルバムとなる今作は、全曲を通じて一つの物語が描かれており、収録曲数分の全16体のキャラクターなどを高橋が描き下ろした。楽曲からインスパイアされたキャラクターや壮大なストーリーまで創り上げている。収録楽曲は、新曲「WOW」や「halfmoon」「moooove!!」「愛し生きること」「MAGIC WORD」を含めて16曲が収録される。また、初回限定盤Aの特典映像には、「WOW」Music Videoや「WOW」Music Video Behind the scenesと「6歳は誰だ!? 同期当てクイズ」を収録、初回限定盤Bの特典映像には、『Re:ERA』Behind the scenesや「POPSTAR in the KINGDOM」Behind the scenesと「染み」Behind the scenesが収録される。