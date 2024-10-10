ÀÄ¤¤¥Ó¥¥Ë¤¬¤Ï¤Á¤¤ì¤½¤¦¡¡ÆóÅáÎ®¥¢¥¤¥É¥ë¡¦º¬ËÜÆä¤µ¤ó¡¡Ì¥ÏÇ¤Î´ãº¹¤·¤ÈËËþ¥Ü¥Ç¥£¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë
¥¥å¡¼¥È¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëË¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Õ¥¡¥ó¤òÎº¤Ë¤¹¤ëº¬ËÜÆä¤µ¤ó¤¬¡¢8ÆüÈ¯Çä¤Î½µ´©SPA¡ª¤ËÅÐ¾ì¡£ÀéÍÕ¤Î³¤¤äÎ¹´Û¤Ç¥ª¥Õ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¥ÏÇ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼ÍÈ´¤¯¤è¤¦¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬Ì¥ÏÇÅª¤Êº¬ËÜÆä¤µ¤ó
É½»æ¤È¿Íµ¤¥°¥é¥Ó¥¢´ë²è¡ÖÈþ½÷ÃÏ¿Þ¡×¤Ç¤½¤Î¥ÉÇ÷ÎÏ¥Ü¥Ç¥£¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿º¬ËÜ¤µ¤ó¡£ÅþÃå¤·¤¿»£±Æ¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢ËËþ¥Ð¥¹¥È¤Ç¥Ó¥¥Ë¤¬¤Ï¤Á¤¤ì¤½¤¦¤Ê¿åÃå»Ñ¤ä¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤ëÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤âÌ¥ÏÇÅª¡£°ÆÆâ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦´ßÅÄ¥á¥ë»á¤¬¡Ö¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê´ãº¹¤·¡×¤ÈÀ£É¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»£±Æ¡¿ÎëÌÚ¥´¡¼¥¿¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿±öÅÄ·ë²Ö¡ÊJULLY¡Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°æ²¬Ä¾»Ò¡Ë
¡Úº¬ËÜÆä¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤Í¤â¤È¡¦¤Ê¤®¡¡°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡¡2022Ç¯¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÆú¤Î¥³¥ó¥¥¹¥¿¥É¡¼¥ë¡×¡Ö¤Ç¤ó¤ÑÁÈ.inc¡×¤òÂ´¶È¸å¡¢VTuber¤ËÅ¾¿È¡£2023Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÉüµ¢¡£¸½ºß¤Ï¥ê¥¢¥ë¡õ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÎàÆóÅáÎ®〞¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£