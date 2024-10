MAN WITH A MISSIONが15周年を記念したアリーナツアー『MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』を開催することが決定した。

MAN WITH A MISSIONは、来年2025年に15周年を迎える。例年、国内外を問わず多くのステージを展開し、今年2024年はバンド初となるファンクラブツアーの実施から北米、EU&UKでの海外単独ツアーも敢行。また、『FUJI ROCK FESTIVAL 2024』をはじめ国内大型野外イベントなどにも出演し、精力的なライブ活動を継続中。

来年2月にスタートとなる新ツアーは宮城・セキスイハイムアリーナを皮切りに全国8都市11公演。バンドの15周年にちなみ、15曲をファン投票でセットリストを決定する投票企画「CHOOSE WHAT U WANT ~ALL STAR MY BEST SONGS~」が行われる。この投票企画はファン投票によって選出された15曲に加え、メンバーやスタッフも投票を実施。公演ごとにその日限りのセットリストが完成するというもの。

なお、チケットFC先行(抽選)は本日・10月10日(木)18時より受付開始。期間中の新規入会者も申し込みは可能となっている。詳細は特設サイトまで。