¥Ñ¥ê¤ÇÍÓonÍÓ¡Ö¥â¥³¥â¥³¤«¤ï¤¤¡×µÈÅÄÍÓ¤Î¥ª¥·¥ã¥ì&¥æ¡¼¥â¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æ±²½¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥Å¥é¤Ç¤¹¤«?¡×
¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¥Ñ¥ê¤ÇÍÓonÍÓ¡½¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¸«¤»¤¿¥ª¥·¥ã¥ì&¥æ¡¼¥â¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µÈÅÄÍÓ(Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô)¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤¿¼¼Æâ¤Ç¡¢ÍÓ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥Ã¥È¤ÎÍÍ¤ÊÈï¤êÊª¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÆ¬¤Î¥â¥³¥â¥³¤È²£¤ÎÅÅÏÃ¤Î²°º¬¡©¤Î·Á¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¿·¤·¤¤¤Ò¤Ä¤¸¤Î¥Å¥é¤Ç¤¹¤«?¡×¡ÖÆ¬¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Î¤ä¤Ä¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«?¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÍÓ¤ËÆ±²½¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Á¡×¡Ö¥â¥³¥â¥³¤«¤ï¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£