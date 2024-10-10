£±£°Æü¡¢ÂçÃÝ»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ï¤Í¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢£±¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£

ÊÉ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à·Ú¼«Æ°¼Ö¡£»ö¸Î¤Î¾×·â¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤Ï³ä¤ì¡¢¼ÖÂÎ¤âÂç¤­¤¯¤Ø¤³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

¼ã¿¹ÌÀÆü¹áµ­¼Ô¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¼Ö¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¥·¥çー¥±ー¥¹¤¬Âç¤­¤¯ÇËÂ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¼Ö¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÀÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¡Ö¥Üー¥ó¤ÈÇúÈ¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ê²»¤¬¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¦¤ïー¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇúÈ¯¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×

·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸áÁ°£±£±»þÁ°¡¢ÂçÃÝ»ÔÀ²³¤¤Î¤æ¤á¥¿¥¦¥óÂçÃÝ¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ç£¸£±ºÐ¤Î½÷À­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤ò¤Ï¤Í¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤âÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Êâ¹Ô¼Ô¤Î½÷À­¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤â½Å½ý¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¤¬¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ìー¥­¤òÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£