¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¤¬½é¤ÎÇ¯´ÖÇä¾å¹â3Ãû±ßÄ¶¤¨¡¡Ìø°æ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡Ö¤â¤Ã¤ÈÎÏÉÕ¤±À¤³¦¤Ë½Ð¤ë¡×
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï1Ç¯´Ö¤ÎÇä¾å¹â¤¬½é¤á¤Æ3Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìø°æÀµ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹
¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¿¿¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¶¥Áè¤Ë¤ä¤Ã¤È½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿ÃÊ³¬¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÎÏ¤òÉÕ¤±¡¢À¤³¦¤Ë½Ð¤ë¡×
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤Îº£Ç¯8·î¤Þ¤Ç1Ç¯´Ö¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ12.2¡óÁý¤¨¡¢3Ãû1038²¯±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Çä¾å¹â¤¬3Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¶È¤Î¤â¤¦¤±¤ò¼¨¤¹±Ä¶ÈÍø±×¤â½é¤á¤Æ5000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³¤³°»ö¶È¤¬¹¥Ä´¤Ê¤Û¤«¡¢³¤³°¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬³ÈÂç¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â²¼È¾´ü¤ÏË¬Æü³°¹ñ¿Í¤ÎÇä¤ê¾å¤²ÈæÎ¨¤¬¤ª¤è¤½1³ä¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Çä¾å¹â¤òÀ¤³¦Åª¤Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¡ÖZARA¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡¢¡ÖH¡õM¡×¤Î¥Ø¥Í¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Þ¥¦¥ê¥Ã¥Ä¤Ë¼¡¤°Âè3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìø°æÀµ²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹
¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¿¿¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¶¥Áè¤Ë¤ä¤Ã¤È½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿ÃÊ³¬¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÎÏ¤òÉÕ¤±¡¢À¤³¦¤Ë½Ð¤ë¡×
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤Îº£Ç¯8·î¤Þ¤Ç1Ç¯´Ö¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ12.2¡óÁý¤¨¡¢3Ãû1038²¯±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Çä¾å¹â¤¬3Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡³¤³°»ö¶È¤¬¹¥Ä´¤Ê¤Û¤«¡¢³¤³°¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬³ÈÂç¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â²¼È¾´ü¤ÏË¬Æü³°¹ñ¿Í¤ÎÇä¤ê¾å¤²ÈæÎ¨¤¬¤ª¤è¤½1³ä¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Çä¾å¹â¤òÀ¤³¦Åª¤Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë´ë¶È¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¡ÖZARA¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥Æ¥Ã¥¯¥¹¡¢¡ÖH¡õM¡×¤Î¥Ø¥Í¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Þ¥¦¥ê¥Ã¥Ä¤Ë¼¡¤°Âè3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£