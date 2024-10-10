¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×Ï¢Â³¶õ¤Áã¤«¡Ä¥É¥¢¤³¤¸³«¤±À°¹ü±¡¤ÈÈþÍÆ±¡¤Ë¿¯Æþ¡¡¡È¥Ð¡¼¥ëÃË¡É¤¬Æ¨ÁöÃæ¡¡·²ÇÏ¡¦ÂçÀôÄ®
ÊÕ¤ê¤¬ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¸áÁ°0»þÈ¾²á¤®¡£
·²ÇÏ¡¦ÂçÀôÄ®¤Î½»Âð³¹¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õ¤¤¥º¥Ü¥ó¤ò¤Ï¤¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¾åÃå¤ò±©¿¥¤ê¡¢Ãó¼Ö¾ì¤òÊâ¤¯²ø¤·¤²¤ÊÃË¡£
ÊÕ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é²èÌÌ¤Î³°¤Ø¡£
¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÊÒ¼ê¤ËÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¤¬ÌÀ¤±¡¢¤³¤ÎÉÕ¶á¤Çµ¯¤¤¿¤¢¤ëÈï³²¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢¥Ð¡¼¥ëÃË¤Ë¤è¤ë¶õ¤Áã¤ÎÈï³²¤Ç¤¹¡£
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿À°¹ü±¡Å¹¼ç¡§
Çä¾å¶â¤Ï»ä¤Ï»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¾ÂØ¶â¾®Á¬¤ÎÂÞ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢Èï³²¤Ï1500±ß¤È¤«2000±ß¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸Ìë¤ËÀàÅðÈï³²¤ÏÎÙ¤ÎÈþÍÆ¼¼¤Ç¤â¡£
À°¹ü±¡¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Æþ¤ê¸ý¤ÎÈâ¤¬¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¡¢Å¹Æâ¤¬Êª¿§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÈþÍÆ±¡Å¹¼ç¡§
¥ì¥¸¼þÊÕ¤ÎÃª¤È¤«¤¬Á´Éô³«¤±¤é¤ì¤Æ¤Æ¡¢¥ì¥¸¤â¥Ð¡¼¥ë¤Ç³«¤±¤é¤ì¤Æ¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤³¤ì¤â¤¦¥À¥á¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÈþÍÆ¼¼¤ÎÅ¹¼ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1¥«·îÊ¬¤ÎÇä¤ê¾å¤²¿ô½½Ëü±ß¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤º¤«20Ê¬¤Î´Ö¤Ë¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÅ¹¤Çµ¯¤¤¿¶õ¤ÁãÈï³²¡£
Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÈþÍÆ±¡Å¹¼ç¡§
ËÜÅö¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤Ã¤Æ¡£ÅÜ¤ê¤È²ù¤·¤µ¤È¡£ÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÀàÅð»ö·ï¤È¤·¤Æ¥Ð¡¼¥ëÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£