KARDから動画メッセージが到着！全員金髪で話題のニューアルバムを紹介「中毒性たっぷりです」

男女混合グループのKARDが、約1年3ヶ月ぶりにカムバック! リリースを記念してKstyleをご覧の皆さんに動画メッセージが到着!動画では、完全体で久しぶりのカムバック、そして全員が金髪にイメチェンしたことも話題になった7thミニアルバム「Where To Now?(Part.1:Yellow Light)」のリスニングポイントを紹介。特にタイトル曲「Tell My Momma」は、中毒性が強くハマると抜け出せない魅力があるとのこと。自信たっぷりに話すメンバーの姿に注目です。8月にリリースされた「Where To Now?(Part.1:Yellow Light)」は、彼らの新しい方向性を盛り込んだ様々なジャンルの7曲が収録。同作を皮切りに、デビュー後初の連作シリーズに挑戦、年内にPart.2までリリースする予定だといい、ファンの期待を高めています。