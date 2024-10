Penthouseが、約1年半ぶりとなる2nd Album『Laundry』の11月6日のリリースを記念して、6月に行われたバンド史上初ホールツアー<Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2024 “Tapestry”>から、東京公演映像の3夜連続公開が決定。10月11日(金)より1日1曲ずつ、Penthouse公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開され、アーカイブなしの限定配信となる。

Penthouse 2nd Album『Laundry』2024年11月6日(水)リリース・初回限定盤(CD+Blu-ray) VIZL-2371 / 税込5,940円ご予約はこちら:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2371.html・通常盤(CD) VICL-66015 / 税込3,300円ご予約はこちら:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66015.html・VICTOR ONLINE STORE限定盤(初回限定盤+LIVE音源CD+GOODS) VOSF-13240 / 税込10,890円ご予約はこちら:https://victor-store.jp/item/98958[Blu-ray] ※初回限定盤付属「Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2024 “Tapestry”」 at 東京 LINE CUBE SHIBUYA今年6月に開催されたバンド史上初のホールツアー「Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2024 “Tapestry”」より、東京 LINE CUBE SHIBUYA公演のライブ映像を収録(収録曲未定)[LIVE音源CD] ※VICTOR ONLINE STORE限定盤のみ付属「Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2024 “Tapestry”」 at 東京 LINE CUBE SHIBUYA初回限定盤付属Blu-rayに収録されるLIVEの楽曲パートをCD音源化[GOODS] ※VICTOR ONLINE STORE限定盤のみ付属オリジナル・台湾ランドリーバッグ(Lサイズ)2ndアルバム『Laundry』のリリースを記念したVICTOR ONLINE STORE数量限定生産『Laundry』オリジナルの漁師網仕様※のバッグ(※台湾のお土産でも有名な手提げバッグ)寸法: 横57×高さ40×底幅12cm (ハンドルを除く)[CD(全形態共通)収録曲]・夏に願いを・アイデンティファイ・フライデーズハイ(日産「X-TRAIL e-4ORCE」CMソング)・我愛你(テレ東 ドラマNEXT「好きなオトコと別れたい」主題歌)・花束のような人生を君に(関西テレビドラマ「そんな家族なら捨てちゃえば?」主題歌)・一難(ショートドラマ作品「トリッパーズ」主題歌)を含む、全10曲収録予定