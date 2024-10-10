2024Ç¯10·î11Æü¤Î±¿Àª¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡Á¤¦¤ªºÂ¡× ¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤Î¡ÚËèÆü¤Ò¤È¤³¤ÈÀê¤¤¡Û
¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2024Ç¯10·î11Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡©
»¨ÍÑ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÍ½´¶¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â²æËý¤·¤Æ¥³¥Ä¥³¥Ä¤³¤Ê¤½¤¦¡£
ÌÌÅÝ¤Ç¤â¿Í¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×Ìò¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¡£¿ÍÌ®³ÈÂç¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
¸ì³ØÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ÎµÈÆü¡£¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤è¤¦¡£µ¨Àá¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤¼¤Ò¡£
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¡£ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»öÊÁ¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£²»³Ú¡¢±Ç²è¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¡£
¿Í¤ËÏÃ¤¹¤È¹¥¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Æ¨¤²½Ð¤¹°Å¼¨¤¬¡£Æâ½ï¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤È¡£
¤Ä¤Þ¤º¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡£¤½¤í¤½¤íµ°Æ»½¤Àµ¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡£
Çã¤¤Êª¤Ï½îÌ±Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÅ¹¤Ç¡£´ê¤¤ÄÌ¤ê¤Î¤â¤Î¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤½¤¦¡ª
¿Í´Ö´Ø·¸¤ò°ÂÄêÅª¤Ë¥¡¼¥×¤Ç¤¤ëÆü¡£ËÜ²»¤Ï¸ì¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£
ÉÔ¸À¼Â¹Ô¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤È¥Ä¥¤¬ÅþÍè¡£ÌÛ¡¹¤È´èÄ¥¤í¤¦¡£
¼«Á³ÂÎ¤¬¡ý¡£É¬»à¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÊª»ö¤Ï¥´¥¿¤Ä¤¯¤«¤â¡£
(Ê¸:¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
12°Ì¡§¤·¤·ºÂ¡¿»â»ÒºÂ¡Ê7·î23Æü¡Á8·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
»¨ÍÑ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÍ½´¶¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â²æËý¤·¤Æ¥³¥Ä¥³¥Ä¤³¤Ê¤½¤¦¡£
11°Ì¡§¤µ¤½¤êºÂ¡¿ê¸ºÂ¡Ê10·î24Æü¡Á11·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
ÌÌÅÝ¤Ç¤â¿Í¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×Ìò¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ¡£¿ÍÌ®³ÈÂç¤â¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
10°Ì¡§¤ª¤¦¤·ºÂ¡¿²´µíºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¸ì³ØÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ÎµÈÆü¡£¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
9°Ì¡§¤«¤ËºÂ¡¿³ªºÂ¡Ê6·î22Æü¡Á7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤è¤¦¡£µ¨Àá¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤¼¤Ò¡£
8°Ì¡§¤¦¤ªºÂ¡¿µûºÂ¡Ê2·î19Æü¡Á3·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤Æ¡£ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»öÊÁ¤¬¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
7°Ì¡§¤ª¤È¤áºÂ¡¿²µ½÷ºÂ¡Ê8·î23Æü¡Á9·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤àÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£²»³Ú¡¢±Ç²è¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¡£
6°Ì¡§¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¿Í¤ËÏÃ¤¹¤È¹¥¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Æ¨¤²½Ð¤¹°Å¼¨¤¬¡£Æâ½ï¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤È¡£
5°Ì¡§¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¡¿²´ÍÓºÂ¡Ê3·î21Æü¡Á4·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¤Ä¤Þ¤º¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡£¤½¤í¤½¤íµ°Æ»½¤Àµ¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡£
4°Ì¡§¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
Çã¤¤Êª¤Ï½îÌ±Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÅ¹¤Ç¡£´ê¤¤ÄÌ¤ê¤Î¤â¤Î¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤½¤¦¡ª
3°Ì¡§¤ß¤º¤¬¤áºÂ¡¿¿åÉÓºÂ¡Ê1·î20Æü¡Á2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¿Í´Ö´Ø·¸¤ò°ÂÄêÅª¤Ë¥¡¼¥×¤Ç¤¤ëÆü¡£ËÜ²»¤Ï¸ì¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡£
2°Ì¡§¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
ÉÔ¸À¼Â¹Ô¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤È¥Ä¥¤¬ÅþÍè¡£ÌÛ¡¹¤È´èÄ¥¤í¤¦¡£
1°Ì¡§¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë
¼«Á³ÂÎ¤¬¡ý¡£É¬»à¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÊª»ö¤Ï¥´¥¿¤Ä¤¯¤«¤â¡£
(Ê¸:¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)