¡Ö°ìÅÞ°ìÇÉ¤ËÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸·Àµ¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¡×¸©·Ù¡¡½°µÄ±¡Áªµó°ãÈ¿¤Î¼èÄùËÜÉô¤òÀßÃÖ¡ÔÄ¹ºê¡Õ
º£·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½°µÄ±¡Áªµó¤òÁ°¤Ë¡¢¸©·ÙËÜÉô¤ËÁªµó°ãÈ¿¤Î¼èÄùËÜÉô¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
10Æü¸áÁ°¡¢¸©·ÙËÜÉôÁÜºº2²Ý¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡Ö½°±¡Áª°ãÈ¿¼èÄùËÜÉô¡×¤Î´ÇÈÄ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·ÙËÜÉô¤È¸©Æâ22¤Î·Ù»¡½ð¤Ï¡¢Ìó2400¿ÍÂÖÀª¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¿°æÎ´»Ë ·º»öÉôÄ¹¡Ë
¡Ö¸·Àµ¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£°ìÅÞ°ìÇÉ¤ËÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÉÔÊÐÉÔÅÞ¤«¤Ä¸øÊ¿ÃæÎ©¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Á°²ó2021Ç¯¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢Ê¸½ñ·Ç¼¨°ãÈ¿¤Ê¤É¤Ç¸©Æâ¤Ç32·ï¤Î·Ù¹ð¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½°±¡Áª¤Ï¡¢15Æü¸ø¼¨¡¢27Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
¿ÀÆàÀî,
Êè,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ê©ÃÅ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
½»Âð,
ÂçÁ¥,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¶âÂ°²Ã¹©