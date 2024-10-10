¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬½÷Í¥¤È·ëº§¡ª ¹¬¤»2¥·¥ç¥Ã¥È¡õÇú¾Ð¥³¥á¥ó¥È¸ø³«¡Ö³§san¥Ã¥Ë¸æÊó¹ð¥Ã¥Ç¥¹¡×
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤Á¤ã¤ó¡×(49¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬SNS¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤Î¾å¿ùÈþ¹À(42)¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤Ï¡Ö³§san¡¢¥³¥ó¥Ë¥Á¥Ï¡£³§san¥Ã¥Ë¸æÊó¹ð¥Ã¥Ç¥¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾å¿ùÈþ¹À¤È¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Ï¢Ì¾¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¶¦¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¾å¿ùÈþ¹À¤Ï¡¢ËÜÆü2024Ç¯10·î10Æü¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤À¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬´ûº§¼Ô¤Ë¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤¤²ÈÄí¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¥ª¥á¥Ç¥È¥¦¥´¥¶¥¤¥Þ¥Ã¥¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£