インパクト大の「はみだし天丼」も！ 渋谷でコスパ最高の和食ランチを食べるならココ！（東京・渋谷）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は東京・渋谷にオープンした居酒屋。うなぎや新鮮な魚介料理をはじめ、さまざまな一品料理が楽しめます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

丸壱富士 渋谷道玄坂(東京・渋谷)

入り口 出典:kotare901さん

2024年4月10日、渋谷駅から徒歩約5分、道玄坂を上がって神泉駅方面へ向かう裏渋谷通り沿いに大人が楽しめる居酒屋「丸壱富士 渋谷道玄坂」がオープンしました。

新鮮な魚介をはじめ、四季折々の食材を丁寧に仕込んだ料理と、シャレが利いた心地よい空間。渋谷の大人が満足できる空間が誕生しました。こちらは、際コーポレーション株式会社がプロデュースする注目の新店です。

店内 写真:お店から

盆栽や骨董の和食器、古民家から移築した欄間といった和の要素をベースに、ペルシャ絨毯やバーのネオン管などところどころに遊び心のあるディテールを散りばめた店内。世界中から人が訪れる渋谷のカオスをセンスよく表現しています。

華やかな料理の数々 写真:お店から

イチオシメニューは「おばん菜5種〜7種盛り」1,500円〜。骨董の会津丸盆に、その日のおすすめ料理を5〜7品盛り付けた見た目も華やかな一品です。肉あり、魚介あり、野菜ありのバラエティに富んだメニュー内容は、その日のお楽しみ。

料理を盛り付ける器もアンティークが多く、骨董の魅力にも気軽に触れられそうですね。

うなぎもおすすめ 写真:お店から

旬のものや産地直送にこだわった新鮮な魚介類も自慢です。言わずもがな系列店にはうなぎの人気店「にょろ助」もあり、うなぎ料理も豊富にそろっています。

おつまみでおすすめなのが、千葉県のブランド豚“林SPFポーク”を使用した真ん丸なビジュアルがかわいらしい「メンチカツ」1個400円と、ピリッと辛い本格派四川風「牛肉入り麻婆豆腐」1,200円。お酒のおともにもぴったりです。

「はみだし天丼」 写真:お店から

ランチタイムのメニューは、どれもボリュームたっぷり。中でも、一度見たら忘れられないインパクトの「はみだし天丼」並1,500円、上2,300円、特上2,800円や、サクサクのフライが4枚のった「アジフライ定食」1,000円が人気です。ワンコインで付けられる刺身もうれしいですね。

お酒の種類も豊富 写真:お店から

焼酎やビール、日本酒はもちろん、日本酒をクラフトコーラで割った「黒まるいちふじ」847円、赤ワインをクラフトジンジャーエールで割った「赤まるいちふじ」847円などオリジナルカクテルもあります。

喫煙スペースも 写真:お店から

席数は98席あり、メインフロアのテーブル席のほか、カウンター席や個室も用意。人数によってさまざまなスペースが使えるので、少人数はもちろん、歓送迎会や忘年会、打ち上げなど大勢で集まりたいときにもおすすめですよ。コースは料理のみで6,380円〜、2時間のフリードリンク付きは8,000円〜。

大正や昭和時代の木工芸アンティークと海外の調度品が織りなすミクスチャー空間。渋谷ならではの心地よい新店で、気の置けない仲間と楽しいひとときをどうぞ。

食べログレビュアーのコメント

うなぎも食べられる! 写真:お店から

『モダン和室な店内のBGMにJAZZが流れていて、とても落ち着く雰囲気を醸し出しています。

ウナギが推しの丸壱さんですが、和食全般に楽しめて大満足です。

今回は初めて「ウナギ土鍋ご飯」をオーダー。

気になるお味は、山椒が効いていてウナギの脂を良い意味で調和してくれます。

また機会を見つけて伺いたいと思います』(kotare901さん)

「アジフライ定食」 写真:お店から

『日曜日のランチ時に訪問しましたが広くておしゃれな店内は3組のみでした。

昼も夜と同じグランドメニューがオーダー可能です。

但しランチの破壊力が素晴らしいのでランチのみのオーダーで十分昼飲み可能です!

お店の雰囲気が落ち着いたおしゃれな雰囲気なのでデートにオススメです。

次回必ず夜訪問します♪』(芋ソーダさん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆丸壱富士 渋谷道玄坂住所 : 東京都渋谷区円山町5-18 道玄坂スクエアビル 2FTEL : 050-5593-6582

文:斎藤亜希

