ヒュー・ジャックマン、NYラジオシティ・ミュージックホールで定期公演開催

『デッドプール&ウルヴァリン』や『グレイテスト・ショーマン』、『レ・ミゼラブル』などに出演するヒュー・ジャックマンが、2025年にニューヨークのラジオシティ・ミュージックホールで、12回にわたる定期公演を行うことがわかった。Varietyによると、この公演でヒューは、出演した舞台『ザ・ボーイ・フロム・オズ』や『ザ・ミュージックマン』、映画『グレイテスト・ショーマン』の楽曲のほか、「サプライズ」で過去のキャリアからも曲を披露するそうだ。

彼はほかに、トム・フーパー監督の映画版『レ・ミゼラブル』や、ブロードウェイとロンドンのイーストエンドでリバイバル上演されたミュージカル『オクラホマ!』と『回転木馬』にも出演しており、2019年にはワンマンショー「The Man.The Music.The Show」の世界ツアーを開催したほか、2011年にもブロードウェイで「Hugh Jackman:Back on Broadway」を開催している。「From New York With Love」とタイトルの付けられた今度の公演は、ラジオシティ・ミュージックホールにて、2025年1月24日の週末からスタートし、4月と5月、6月、7月に各数公演行い、8月15日と16日の公演でファイナルを迎える予定。ヒューは自身のインスタグラムにて、『デッドプール&ウルヴァリン』で共演し、親しいことでも知られるライアン・レイノルズも巻き込んでこのニュースを発表。「ライアンと素晴らしい冒険をし、人生最高のひと時を過ごしたけれど、次は何が待ち受けているかと考えた」と述べ、後ろを通るライアンに向かって、「ヘイ、ライアン!ラジオシティ・ミュージックホールの開催する公演に来たいか?」と呼びかけている。