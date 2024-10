¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¤¬Ì´¤Î¥³¥é¥Ü¡£¡Ö¥­¥Ã¥º¥»¥Ã¥È¡×¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤ª¤â¤Á¤ã3¼ï¤¬ÅÐ¾ì¤À¤Ã¤Æ

サンエックスとロッテリアは、2024年10月11日から「リラックマ」とコラボレーションした『いっしょにまくまく リラックマキッズセット』を全国のロッテリアで販売します(一部店舗を除く)。

対象は「キッズメニュー」、でも大人も買える

ロッテリアの「キッズセットメニュー」を購入すると、みんなで楽しめるリラックマのおもちゃ3種から1種を選ぶことができます。

人気メニューを幸せそうに食べるリラックマたちの姿に注目です。

1、ぜっぴん!!リラックマトランプ

「おいしい」「ぜっぴん」など6つの言葉のペアづくりゲームで、学びながら遊べるトランプです。裏面には、ロッテリアのメニューやリラックマたちの総柄イラストが描かれています。

カードサイズは約H70×W46mm。

2、あつめて♪リラックマパズルドミノ

ひとつのおもちゃで、パズルとドミノ2種類の遊びを楽しむことができます。ユーモアあふれるリラックマたちの表情がかわいらしいデザインです。

ドミノのサイズは約H46×W26mm。

3、ゴーゴー!すごろくリラックマカー

組み立て式のリラックマカーですごろくができるクラフトおもちゃです。リラックマカーを後ろに引いて手を離し、止まった先頭部分の数だけすごろくのコマを進めて遊びます。マス目ごとのメッセージも要チェックです。

サイズは、クルマが約L60×W30×H45mm、すごろくシートが約H210×W297mm。

対象のキッズメニューは「チキンからあげっとセット」、「おてがるパンケーキセット」、「キッズ チーズバーガーセット」、「キッズ てりやきバーガーセット」の4種類。価格は490円から610円です。

おもちゃは無くなり次第終了です。

※価格はすべて税込です。

©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

東京バーゲンマニア編集部