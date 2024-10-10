¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¿·À¸À¾Éð¤ò·Ù²ü¡¡10¾¡¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤ÎÆ¬¿ôÃÇ¥È¥Ä
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤¬10Æü¡¢Íèµ¨¤ËÀ¾Éð¤òÎ¨¤¤¤ëÀ¾¸ý¿·´ÆÆÄ¤È¸Ç¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£Æ±¤¸ÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¤Ç1³ØÇ¯²¼¤ËÅö¤¿¤ë¡£µÜºê¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½©µ¨¶µ°é¥ê¡¼¥°¡Ö¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡×¤Î»î¹çÁ°¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤ÆÃÌ¾Ð¤·¡Ö¡Ê¸½Ìò»þÂå¤Ê¤É¤Ç¡Ë°ìÈÖÂÐÀï¤·¤¿Åê¼ê¡£ÏÂ²Î»³¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ä¤í¤¦¤Í¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÀ¾Éð¤ÏºÇ²¼°Ì¤Ê¤¬¤é¡Ö10¾¡¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Åê¼ê¤ÎÆ¬¿ô¤¬ÃÇ¥È¥Ä¡×¤È·Ù²ü¤â¶¯¤á¤¿¡£11Æü¤Ë½¢Ç¤²ñ¸«¤ËÎ×¤àÀ¾¸ý¿·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¿¤â¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ÏÂ²Î»³¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤À¤±¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£