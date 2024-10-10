¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ2¾¡2ÇÔ¤È¡ÖµÕ²¦¼ê¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡ÆÍÇË³ÎÎ¨¤Ï¡©¡¡Æ±ÍÍ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï²áµî35ÅÙ
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹8¡½0¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê2024Ç¯10·î9Æü¡¡¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡1¾¡2ÇÔ¤È³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë²÷¾¡¡£2¾¡2ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿95Ç¯°Ê¹ß¡¢1¾¡2ÇÔ¤ÎÂè4Àï¤Ë¾¡¤Ã¤Æ2¾¡2ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤ËÌá¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç²áµî35ÅÙ¡£¤¦¤ÁÂè5Àï¡û¤Ï20ÅÙ¡¢¡ü¤Ï15ÅÙ¤ÇÆÍÇË³ÎÎ¨¤Ï57¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÍÇË¤·¤¿20ÅÙ¤Î¤¦¤Á¡¢11Ç¯¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡¢12Ç¯¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢15Ç¯¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡¢19Ç¯¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î4¥Á¡¼¥à¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥É·³¤Î1¾¡2ÇÔ¤«¤é¤Î¡û¤Ï15Ç¯¥á¥Ã¥ÄÀï¡¢16Ç¯¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¡¢21Ç¯¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Î3ÅÙ¡£¤¦¤Á16¡¢21Ç¯¤Î2ÅÙ¤ÏÂè5Àï¡û¤ÇÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÎÎ¨67¡ó¡£16Ç¯¤Ïº£²ó¤ÈÆ±¤¸À±¼è¤ê¤Î¡û¡ü¡ü¡û¤À¤Ã¤¿¡£