¡Ö¥À¥Ã¥Á¥ï¥¤¥Õ¡×¤«¤é¡Ö¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¡×¤Ø¡Ä¥ê¥¢¥ë¤ÎÄÉµá¤«¤é¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤òÂó¤¤¤¿à¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¹©¶È¤Î¸ùÀÓá
¡Ø¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¡Ù¤òÁÏ¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¹©¶È
¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤ÎÏ·ÊÞ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¹©¶È¤¬£¹·î20Æü¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Æ±¼Ò¤Î¥µ¥¤¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ÏÂåÉ½¡¦ÅÚ²°Æü½ÐÉ×»á¤Î°§»¢¤Î¸ÀÍÕ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê ¸æ¼Ò¤ò»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¤Ï¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤È¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬£¹·î20Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¾åÌî¥®¥ã¥é¥ê¡¼&¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤ÏÊÄÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑÄ¹¤¤´Ö¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Õ
±Ä¶È½ªÎ»¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ëÅÚ²°»á¤¬ÂÎÄ´¤òÍ¥Àè¤·¤Æ°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤«¤é¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¹©¾ì¤Ç¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¶ÈÌ³¤Ï°ú¤Â³¤¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¹©¶È¤Ï1977Ç¯¤ËÅÚ²°»á¤¬ÁÏ¶È¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¡Ø¥À¥Ã¥Á¥ï¥¤¥Õ¡Ù¤Ï¶õµ¤¤òÆþ¤ì¤ÆËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¼°¤Î¤â¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢ºî¤ê¤â¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤Ê¤êÁÆ»¨¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éº¬ËÜÅª¤Ë²þÎÉ¤·¤¿¤¤¤È»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¾ã³²¼Ô¤¬É÷Â¯¤Ç¤âÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤º¡¢À½èÍý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Í¥¤ì¤¿¥À¥Ã¥Á¥ï¥¤¥Õ¤ò³«È¯¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÆ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï³«¶ÈÅö½é¤Ï¾ã³²¼Ô¤Ë¤·¤«ÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
Æ±¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ô¡Ø¿´¤Î°Â¤é¤®¡Ù¤òÆÀ¤é¤ì¤ë½÷ÀÁü¤Î³«È¯¡Õ¤À¤Ã¤¿¡£À½èÍý¤À¤±¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ø¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¡Ù¤Ï¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¾Íè¤Î¡Ø¥À¥Ã¥Á¥ï¥¤¥Õ¡Ù¤È¶èÊÌ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¤»Ï¤á¤¿¸Æ¤ÓÌ¾¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ç01Ç¯¤«¤éÁÇºà¤Ë¥·¥ê¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¹ü³Ê¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¡Ø¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¡Ù¤ÏÇ¯¡¹¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¤òÄÉµá¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿Í´Ö¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤½¤ÎàÈþá¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¡¢¼Ì¿¿½¸¤ä¥²¡¼¥à¤Þ¤Çºî¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½ºß¤Î¡Ø¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃËÀ¤Ë¸Â¤é¤º½÷À¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¥·¥ê¥³¥ó¤è¤ê¤â¿·¤·¤¤ÁÇºà¤Ç¤¢¤ëTPE¡ÊÇ®²ÄÁºÀ¥¨¥é¥¹¥È¥Þ¡¼¡ËÀ½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤è¤ê°Â²Á¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÀ½¤Î¤â¤Î¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¡Ù¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¸µÁÄ¡×¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¹©¶È¤Î¸ùÀÓ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ËÜ»ï¤Ï²áµî¤Ë£²²ó¡¢Æ±¼Ò¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Îµ»ö¤È¼Ì¿¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢±ý»þ¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¹©¶È¤ò¤Õ¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£¡Ê¡Ô¡ÕÆâ¤ÎÊ¸¾Ï¤ÏÅö»þ¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¡Ë
¡ÚÀøÆþ»£ £²½µ´Ö¤«¤±¤ÆºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ëÀ½ºî¸½¾ì ¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤¬¡Ö²¿¤â¤«¤â¥¢¥Ê¥¿¹¥¤ß¡×¤ÇÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡Û¡Ê¡Ç14Ç¯10·î£³Æü¹æ¡Ë
ËÜ»ï¤Ï¡Ç14Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¹©¶È¤Î¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤ÎÀ½ºî¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤ÎÀ½Â¤ÀÕÇ¤¼Ô¤ÎA»á¤ÏÆ±¼Ò¤Î¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¡ÖÇ¯´Ö¤Ç500ÂÎ¤Û¤ÉÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¼êºî¶È¤Ê¤Î¤Ç£±ÂÎºî¤ë¤Î¤Ë£²½µ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¡£²Á³Ê¤Ï55Ëü¡Á80Ëü±ß¤Û¤É¡£¤ªµÒÍÍ¤Ï40¡Á60Âå¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£À¸ò¾Ä¤ÎÁê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åº¤¤¿²¤Ê¤É¤·¤Æ°Â¤é¤®¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥é¥Ö¥É¡¼¥ëÍÑ¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´é¤Î¼ïÎà¤Ï24¥¿¥¤¥×¡£ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤ä¥Ø¥¢¤ÎÇ»¤µ¤Ê¤É¤â¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÇÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£´°Á´¼õÃíÀ¸»º¤Ç¤¹¡×¡Õ
¼ÂºÝ¤Ë¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤òÀ½ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¹©¾ì¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÔÀ½ºî¸½¾ì¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢Éô°Ì¤´¤È¤Ë¹©Äø¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÆ¬Éô¡££¸¾ö¤Û¤É¤ÎÉô²°¤Ç£´¿Í¤Î½÷À¤¬ºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÌÌ¤Î¿°¤Ë¿§¤òÅÉ¤ê¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤ò¤Ä¤±¡¢ÃúÇ«¤Ë¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤Ï±Ç²è¤Î¸µÈþ½ÑÃ´Åö¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ê¤É¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢Î®¹Ô¤Î²½¾Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´é¤Îºî¤ê¤Ï¡¢Ìþ¤ä¤··Ï¤«¤é¥¥Ä¥á¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤ò»²¹Í¤Ë¡¢ËèÇ¯²þÎÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊA»á¡Ë
20¾ö¤ÎÂçÉô²°¤Ë¤Ï¡¢50ÂÎ¤Û¤É¤ÎÍç¤Î¥Ü¥Ç¥£¤¬¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¶»¤ÎÂç¤¤µ¤¬°ã¤¦¡£A»á¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¿ÈÄ¹157cm¤Î¼êÂ¤ÎÄ¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¡¢B¤ÈE¤Î£²¼ïÎà¤Î¥Ð¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥³¥ó¥²¥ë¤È¤¤¤¦ÁÇºà¤Î½À¤é¤«¤µ¤Ï¡¢¿ÍÈ©¤Ë¶á¤¤¡£¥Ù¥Ó¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¥Ù¥¿¤Ä¤¤òÍÞ¤¨¡¢Æý¼ó¤Ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡£¤½¤Î¸å30¡î¤ËÊÝ¤¿¤ì¤¿´¥Áç¼¼¤Ç£³»þ´Ö´¥¤«¤·¤Þ¤¹¡×
¥Ø¥¢¤ÏÆó¸Ô¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¿Ë¤Ç¡¢°ìËÜ°ìËÜ¿¢¤¨¤Ä¤±¤ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤Î¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÃËÀ¤¬¹¥¤à·Á¾õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¸Ô´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÁÞÆþÍÑ¤Î¥«¡¼¥È¥ê¥Ã¥¸¼°¥Û¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ïÎà¤Ï£µ¤Ä¡£Æþ¤ê¸ý¤Î¹¤µ¤äÄù¤á¤Ä¤±ÅÙ¹ç¤¤¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥¨¥é¥¹¥È¥Þ¡¼¤È¤¤¤¦¥·¥ê¥³¥ó¤è¤ê½À¤é¤«¤¤ÁÇºà¤Ç¡¢ÌýÊ¬¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¼¾¤êµ¤¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡× ¡ÊA»á¡Ë¡Õ
Æ¬¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤«¤é¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤Ç¡¢¼ê´Ö¤Ò¤Þ¤ò¤«¤±¤¿Á¡ºÙ¤Êºî¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥é¥Ö¥É¡¼¥ë¤ÏÀ¸Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎµßÀ¤¼ç!?¡¡¡Ø¥â¥ó¥Ç¥Î¡¼¥à¡Ù¤Ç¸ÉÆÈ¤ÊÂð°û¤ß¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡Û¡Ê¡Ç21Ç¯£¶·î£´Æü¹æ¡Ë
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤ËËÜ»ï¤¬¥ª¥ê¥¨¥ó¥È¹©¶È¤ò¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¤ª¤Ã¤Ñ¤¤·¿¤ÎÂî¾å¥É¥ê¥ó¥¯¥µ¡¼¥Ð¡¼¡Ø¥â¥ó¥Ç¥Î¡¼¥à¡Ù¤Î¼èºà¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£³«È¯¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¡¢ÅÚ²°Æü½ÐÉ×¼ÒÄ¹¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ç°Å¤¤À¤Áê¤Ç¤¹¤·¡¢¤»¤á¤ÆÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢ºòÇ¯11·î¤ËÈ¯Çä¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¦¶»¤òÙæ¤à¤È¡¢ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÅÆ°¥Ý¥ó¥×¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¡¢º¸¶»¤ÎÆý¼ó¤«¤é¤ª¼ò¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Äê²Á¤Ï30Ëü8000±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê½ªÂ©µ§´ê²Á³Ê¤È¤·¤Æ¡¢19Ëü8000±ß¤ÇÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Õ
¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¤ªÃÍÃÊ¤À¤¬¡¢£³¥õ·î¤Ç£¶²ó¡¢£²Çñ£³Æü¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â10Ëü±ß¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¥³¥í¥Ê¤Ç°û¤ß¤Ë½Ð¤«¤±¤é¤ì¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼«Âð¤ÇÝµ¡¹¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¤³¤Î¡Ø¥â¥ó¥Ç¥Î¡¼¥à¡Ù¤Ï¿´¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£