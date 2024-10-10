ÀÐÇËÁíÍý¤¬¡È³°¸ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É Æü´Ú¡¦ÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤â³«ºÅ¤Ø ½éÉñÂæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤Ï¡©
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¥é¥ª¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëASEAN=ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¤È¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³°¸ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤ÏASEAN¤È¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤ÎÕúÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¼óÇ¾³°¸ò¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¸ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ASEAN¤È¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡ÈÀ¤³¦¤ÎÀ®Ä¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëASEAN¤È¡¢¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÁÏ¤ê¡¢¶¦¤ËÌ¤Íè¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤ÈÁÊ¤¨¡¢·ÐºÑ¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇASEAN¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖË¡¤Î»ÙÇÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñºÝÃá½ø¤Î°Ý»ý¡¦¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢Á°À¯¸¢¤«¤é¤Î³°¸ò¤Î·ÑÂ³À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤Û¤É¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤òÂ³¤±¤ëËÌÄ«Á¯ÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢º£²ó¤Î³°Í·¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼óÇ¾´Ö¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¯¹Í¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¹Ô¤¦Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ëÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤äÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦ÃË»Ò»ùÆ¸¤Î»¦³²»ö·ï¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÀâÌÀ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¶¯¤¯µá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
°ìÊý¡¢¥¢¥¸¥¢ÈÇNATO¹½ÁÛ¤Ê¤É¡ÈÀÐÇË¥«¥é¡¼¡É¤ÏÉõ°õ¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¡¢¤¢¤ë³°Ì³¾Ê´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï°ÂÁ´±¿Å¾¤Î³°¸ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½°±¡Áª¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢³°¸ò¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¤¤ÀÐÇËÁíÍý¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø½ÐÍè¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
½»Âð,
»ûÅÄ²°,
Ï·¸å,
À¸²Ö,
Áòµ·,
°ÖÎîº×,
¾åÅÄ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó