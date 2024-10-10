Á´¹ñ¤ÎÌý³¨¤ä¿åºÌ²è¤Ê¤É¤Î°¦¹¥²È¤Ç¤Ä¤¯¤ë²¢¸¼²ñ¤ÎÆÁÅç»ÙÉôÅ¸ °¤ÇÈ¶ä¥×¥é¥¶¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡ÚÆÁÅç¡Û
Ìý³¨¤ä¿åºÌ²è¤Î°¦¹¥²È¤Ë¤è¤ëºîÉÊÅ¸¤¬10·î10Æü¤«¤é¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î°¤ÇÈ¶ä¥×¥é¥¶¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊÅ¸¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÌý³¨¤ä¿åºÌ²è¤Ê¤É¤Î°¦¹¥²È¤Ç¤Ä¤¯¤ë²¢¸¼²ñ¤ÎÆÁÅç»ÙÉô¤¬ËèÇ¯³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
48²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î²è²È10¿Í¤Ë¤è¤ë¿ÍÊª²è¤äÉ÷·Ê²è¤Ê¤É41ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¤ÇÈ»ÔÅÚÀ®Ä®¤Î·ó¾¾Þà¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¥«¥ó¥¬¥ëー¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤ò²¿ÅÙ¤âÉ®¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯½÷¤ÎÉ½¾ð¤äÈ©¤Î¿§¹ç¤¤¤¬¾å¼ê¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°¤ÇÈ»Ô»Ô¾ìÄ®¤Î²ÏÌî½¡Ç·¾ø¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Ç½÷À¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÍ¼¾Æ¤±¤¬½÷À¤È°¦¸¤¤ÎÂ¸ºß¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊÅ¸¤Ï¡¢10·î14Æü¤Þ¤ÇÆÁÅç»Ô¤Î°¤ÇÈ¶ä¥×¥é¥¶¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£