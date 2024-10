【インフォレンズ:「東京ゲームショウ2024」先行販売グッズのオンライン販売】10月10日 販売開始

インフォレンズは、イベント「東京ゲームショウ2024」で先行販売したグッズのオンライン販売を「INFOLENS GEEK SHOP オンラインショップ」にて本日10月10日より開始した。

「東京ゲームショウ2024」のインフォレンズブースでは「METAL GEAR SOLID」や「SILENT HILL」といったグッズを先行販売。これらのアイテムを「INFOLENS GEEK SHOP」のオンラインショップや池袋パルコ店でも販売することが発表された。

ラインナップは「METAL GEAR SOLID」から「デスクマット&コースターセット」や「PALキー3種セット」が販売されるほか、「SILENT HILL」より「レッドピラミッドシング コイン」、「ロビー・ザ・ラビット ピンバッジ」、「サイバーパンク エッジランナーズ」の「デイビッド&ルーシー リトグラフ」などとなっている。

【「METAL GEAR SOLID」グッズ】

デスクマット&コースターセット(3,960円)

限定版 PALキー3種セット シリアルナンバー入り(12,100円)

ソリッド・スネーク コイン シリアルナンバー入り(2,420円)

フォックスハウンドピンバッジ シリアルナンバー入り(1,980円)

限定版 フォックスハウンド インゴッド シリアルナンバー入り(3,960円)

オレンジのダンボール箱 レプリカ シリアルナンバー入り(11,000円)

雷電コイン シリアルナンバー入り(2,420円)

【「SILENT HILL」グッズ】

レッドピラミッドシング コイン シリアルナンバー入り(2,200円)

ロビー・ザ・ラビット ピンバッジ シリアルナンバー入り(1.980円)

<<紫牡牛>> の鍵 レプリカ シリアルナンバー入り(3,960円)

【「サイバーパンク エッジランナーズ」グッズ】

デイビッド&ルーシー リトグラフ(4,400円)

【「Five Nights at Freddy's」グッズ】

Mega Pizzaplex タペストリー(3,300円)

セキュリティバッジレプリカ シリアルナンバー入り(4,950円)

Pizzaplex コースター 4枚入り(3,850円)

デスクマット&コースターセット(5,280円)

トートバッグ(2,640円)

デカールステッカー 4枚入り(1,540円)

