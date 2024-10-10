TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡ÈÎ©¤Á¤ó¤Ü¡É¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë½÷À­¤Ë·Ù»ëÄ£¤¬Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£

¤­¤ç¤¦¸á¸å¡¢¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤Ê¤É¤¬Âçµ×ÊÝ¸ø±à¤Ç¡ÖµÒÂÔ¤Á¹Ô°Ù¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£

Âçµ×ÊÝ¸ø±à¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢°ãË¡¤ÊÇä½Õ¤ÎµÒÂÔ¤Á¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÎ©¤Á¤ó¤Ü¡É¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë½÷À­¤ÎÁý²Ã¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»ëÄ£¤Ï¡Ö¼èÄù¤ê¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£