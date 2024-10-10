¡ÖºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï½ë¤µ¡×²áµî¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¡¢¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Á°²ó¤ÎÀï¤¤¤òÈ¿¾Ê¡Ö¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¥ß¥¹¤Ç·èÄêÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤¿¡×
ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½Àï¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ(AFC)¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
10Æü¡¢2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂè3Àá¤ÇÆüËÜ¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£9·î¤Î2»î¹ç¤ÇÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£ÂÐ¤¹¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï1¾¡1Ê¬¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤Á¤é¤â±£¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2»î¹ç¤Ç12¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢10·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤Î2»î¹ç¤ÇÏ¢¾¡¤ò¼ý¤á¤ì¤Ð¡¢WÇÕ½Ð¾ì¤ËÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ïµ´Ìç¡£²áµî1ÅÙ¤â¾¡Íø¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢WÇÕºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
»î¹çÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¡£½ëÇ®ÂÐºö¤¬°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤·¡¢²áµî¤ÎÈ¿¾Ê¤ò³è¤«¤·¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï½ë¤µ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÁª¼ê¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Îµ¤²¹¤Ï30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÎÎÏÅª¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁ°²ó¤ÎÍ½Áª¤Ç¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤Àï¤ÇÁ±Àï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¥ß¥¹¤Ç·èÄêÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÄ©¤à½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Àï½ÑÅª¤Ë¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ï10Æü¤Î27»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£»î¹ç¤Ï¡ØDAZN¡Ù¤¬ÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
10Æü¡¢2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×(WÇÕ)¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂè3Àá¤ÇÆüËÜ¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£9·î¤Î2»î¹ç¤ÇÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¡£ÂÐ¤¹¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ï1¾¡1Ê¬¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤Á¤é¤â±£¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2»î¹ç¤Ç12¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢10·î¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤Î2»î¹ç¤ÇÏ¢¾¡¤ò¼ý¤á¤ì¤Ð¡¢WÇÕ½Ð¾ì¤ËÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
»î¹çÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¡£½ëÇ®ÂÐºö¤¬°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤·¡¢²áµî¤ÎÈ¿¾Ê¤ò³è¤«¤·¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï½ë¤µ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÁª¼ê¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Îµ¤²¹¤Ï30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÎÎÏÅª¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÇºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁ°²ó¤ÎÍ½Áª¤Ç¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤Àï¤ÇÁ±Àï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¥ß¥¹¤Ç·èÄêÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÄ©¤à½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Àï½ÑÅª¤Ë¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤Ï10Æü¤Î27»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£»î¹ç¤Ï¡ØDAZN¡Ù¤¬ÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¡£