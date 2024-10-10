ÆàÎÉ»Ô´Ñ¸÷Âç»È¤ËNMB48½Ð¸ý·ëºÚ¤µ¤ó¡¡¡Ö¥é¥Ó¥°¥ë¥á¡×¤Ç¾ðÊóÈ¯¿®
¡¡Âçºå¡¦ÆñÇÈ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦NMB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Î½Ð¸ý·ëºÚ¡Ê¤æ¤¤¤Ê¡Ë¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬ÆàÎÉ»Ô¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢9Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿NMB48¤Î14¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÀÊ¾å¤Ç°Ñ¾ü¼°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆàÎÉ»Ô´Ñ¸÷Âç»È¤Î°Ñ¾ü¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿½Ð¸ý·ëºÚ¤µ¤ó¤È»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤·¤«¤Þ¤í¤¯¤ó¡×=Âçºå»ÔÀ¾¶è
¡¡½Ð¸ý¤µ¤ó¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÆàÎÉ»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë´ØÀ¾¤Î¥°¥ë¥á¤ä¤ª½Ð¤«¤±¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÆÃ¤Ë»ä¤ÈÆ±Ç¯Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢ÆàÎÉ»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð¸ý¤µ¤ó¤Ï2018Ç¯¤ËNMB48¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤ì¤¾¤ì4Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÊú¤¨¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äTikTok¤Ç¡¢¡Ö#¥é¥Ó¥°¥ë¥á¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÎÁÍý¤äÅ¹¤Ê¤É¤òÆü¡¹¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆàÎÉ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¤·¤«¤Þ¤í¤¯¤ó¡×Æ±ÀÊ¤Î¤â¤È¡¢Æ±»Ô¤Î·ª»³Ì¡¦´Ñ¸÷·ÐºÑÉôÄ¹¤«¤é°Ñ¾ü¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿½Ð¸ý¤µ¤ó¤Ï¡Ö´Ñ¸÷Âç»È¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿Æ¹§¹Ô¤¬¤Ç¤¤¿µ¤»ý¤Á¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¾ì½ê¤Ï¡Ê18Ç¯¤ËºÆ·ú¤µ¤ì¤¿¡Ë¶½Ê¡»û¤ÎÃæ¶âÆ²¡Ê¤Á¤å¤¦¤³¤ó¤É¤¦¡Ë¡£Îò»Ë¤È¸½ºß¤¬¸òºø¤·¡¢ÎÐ¤âË¤«¤ÊÆàÎÉ¤Ø¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£ÆàÎÉ¤Î¥°¥ë¥á¾Ò²ð¤Ë¤â°ú¤Â³¤ÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡ÊºåËÜµ±¾¼¡Ë