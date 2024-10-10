MAN WITH A MISSION、15周年記念アリーナツアー開催決定
MAN WITH A MISSIONが、15周年を記念したアリーナツアー＜MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025＞を開催することが決定した。
ツアーは宮城・セキスイハイムアリーナを皮切りに、全国8都市11公演を実施。15周年にちなみ、15曲をファン投票でセットリストを決定する投票企画「CHOOSE WHAT U WANT 〜ALL STAR MY BEST SONGS〜」も行われる。この投票企画はファン投票によって選出された15曲に加え、メンバーやスタッフも投票を実施。公演ごとにその日限りのセットリストが完成するという。
＜MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025＞
セキスイハイム スーパーアリーナ
OPEN：16:00／START：17:00
[問] GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
2025年2月22日(土) 新潟
朱鷺メッセ
OPEN：16:00／START：17:00
[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100
2025年3月1日(土) 愛知
愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)
OPEN：15:30／START：17:00
[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
2025年3月2日(日) 愛知
愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)
OPEN：14:30／START：16:00
[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
2025年3月8日(土) 北海道
北海道立総合体育センター 北海きたえーる
OPEN：16:00／START：17:00
[問] マウントアライブ 050-3504-8700
2025年3月15日(土) 福岡
マリンメッセ福岡 A館
OPEN：16:00／START：17:00
[問]キョードー西日本 0570-09-2424
2025年3月22日(土) 神奈川
神奈川・Kアリーナ横浜
OPEN：15:30／START：17:00
[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
2025年3月23日(日) 神奈川
神奈川・Kアリーナ横浜
OPEN：14:30／START：16:00
[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
2025年4月12日(土) 兵庫
ジーライオンアリーナ神戸
OPEN：16:00／START：17:00
[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888
2025年4月13日(日) 兵庫
ジーライオンアリーナ神戸
OPEN：15:00／START：16:00
[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888
2025年4月19日(土) 香川
あなぶきアリーナ香川
OPEN：16:00／START：17:00
[問] デューク高松 087-822-2520
■MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025
ツアーセットリスト投票企画特設サイト
https://www.mwamjapan.info/pages/tour2025
チケットFC先行申込受付期間（抽選）
2024年10月10日(木)18:00 〜 10月16日(水) 23:59
◆MAN WITH A MISSIONオフィシャルサイト