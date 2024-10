川井勇一登壇！Sunday Wellness Breeze「参加無料オンラインZoomセミナー」

『Sunday Wellness Breeze』は、抗加齢医療・予防医療・栄養療法・統合医療に携わられている医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者を対象に開催している参加無料のオンラインZoomセミナーです。

1 Season 6回のウェビナーで構成され、連休などを除く日曜日の10時から12時に開催しています。

2025年1月19日(日)から「第12回ミネラル・有害金属セミナー Special Edition」として、臨床や研究の第一線で活躍している各分野における第一人者の著名な先生方による全6 Stage 6講演を開催します。

Sunday Wellness Breeze「参加無料オンラインZoomセミナー」

●No. 163 Season 28 Stage 1 Episode 183

※第12回ミネラル・有害金属セミナー Special Edition

2025年1月19日(日)10:00〜12:00

『ミネラルと消化吸収』

川合 勇一 先生 / Dr. Yuichi Kawai

医療法人悠亜会 かわい内科クリニック / 院長・理事長

一般財団法人 腸内フローラ移植臨床研究会 / 理事

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Ince3nuNTiO1sg6fAwMF6g

●No.164 Season 28 Stage 2 Episode 184

※第12回ミネラル・有害金属セミナー Special Edition

2025年1月26日(日)10:00〜12:00

『理想の血糖バランスへ、クロムと桑葉のハーモニー』

中山 晴美 先生 / Dr. Harumi Nakayama

医療法人美登会 はるみクリニック / 理事長・院長

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_I-V_ATyjSKG2_evVy0UoHg

●No.165 Season 28 Stage 3 Episode 185

※第12回ミネラル・有害金属セミナー Special Edition

2025年2月2日(日)10:00〜12:00

『亜鉛と健康』

神戸 大朋 先生 / Dr. Taiho Kanbe

京都大学大学院生命科学研究科 / 准教授

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_F-ihWiV1RiWUzda29uXwrg

●No.166 Season 28 Stage 4 Episode 186

※第12回ミネラル・有害金属セミナー Special Edition

2025年2月16日(日)10:00〜12:00

『日常診療でのデトックス〜オリゴスキャンでの評価〜』

内山 葉子 先生 / Dr. Yoko Uchiyama

葉子クリニック / 院長

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN__n1TAb6KTLaQXa-wOOHD9g

●No.167 Season 28 Stage 5 Episode 187

※第12回ミネラル・有害金属セミナー Special Edition

2025年3月2日(日)10:00〜12:00

『ミネラルへルス(R)で糖尿病・癌予防 〜未病ケアはシンプルに効率よく〜』

登坂 正子 先生 / Dr. Masako Tosaka

医療法人淳信会 / 理事

株式会社グリーンハート / 学術顧問

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_y3Ue53cdT6y9wmyRnkNYJA

●No.168 Season 28 Stage 6 Episode 188

※第12回ミネラル・有害金属セミナー Special Edition

2025年3月9日(日)10:00〜12:00

『セレニウム;抗酸化機能を支える必須ミネラル』

満尾 正 先生 / Dr. Tadashi Mitsuo

満尾クリニック / 院長

日本キレーション協会 / 代表

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0rangtKkSH2p_jDAAeB_rw

