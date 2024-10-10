Âç·¿¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡Ö¥ß¥ë¥È¥ó¡×½±Íè¡¡¥Õ¥í¥ê¥ÀÈ¾Åç²£ÃÇ¤«¡¡27¤ÎÎµ´¬È¯À¸
Âç·¿¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡Ö¥ß¥ë¥È¥ó¡×¤¬¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ë½±Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¯¤¤É÷¤È±«¤¬ÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤ëÌë¤Î³¹¡£¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡Ö¥ß¥ë¥È¥ó¡×¾åÎ¦Ä¾¸å¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£ÅÝ¤ì¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬·úÊª¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤â¡£
°ìÊý¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤Ê¤®ÅÝ¤µ¤ì¤¿ÅÅÃì¡£¡Ö¥ß¥ë¥È¥ó¡×¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Î¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
³¤±è¤¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¡£¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤¬¶á¤Å¤¯¤È¡¢¹âÄ¬¤Î±Æ¶Á¤Ç¥×¡¼¥ë¤¬°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Îµ¤¾ÝÅö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡Ö¥ß¥ë¥È¥ó¡×¤Ï°ì»þ¡¢5ÃÊ³¬¤Î¤¦¤ÁºÇÂç¤Î¡Ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼5¡×¤Þ¤ÇÈ¯Ã£¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ9ÆüÌë¡¢¡Ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼3¡×¤ÎÀªÎÏ¤Ç¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ë¾åÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥í¥ê¥ÀÈ¾Åç¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¡¢½£Æâ¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½300ËüÀ¤ÂÓ¤¬ÄäÅÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢CNN¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë27¤ÎÎµ´¬¤¬È¯À¸¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤Î½»Âð100Åï°Ê¾å¤ËÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î»à¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Ï2½µ´ÖÁ°¤ÎÆîÉô¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤ÎÍÍ»Ò¡£Ä®¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬¿åË×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«ÆîÉô¤Ç¤Ï2½µ´ÖÁ°¤Ë¤â¡Ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼4¡×¤Î¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¡Ö¥Ø¥ê¡¼¥ó¡×¤Ë½±¤ï¤ì¡¢230¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤¹¤ë¤Ê¤É¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÂÓ¤Ç40¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê½£¤Î¥¢¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡Ä
µ¼Ô
¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¸å¤í¤Î¼ÖÎØ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼Ð¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬¤¹¤Ù¤Æ²õ¤ì¡¢Å¹¤ÎÃæ¤Ï°ìÌÌ¡¢Å¥¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Å¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼
¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿å¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£Àþ¤¬¸«¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡©¡×
ÉÕ¶á¤ÎÀî¤¬ÈÅÍô¤·¡¢Ä®¤òÂùÎ®¤¬½±¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä®¤ÎÂçÉôÊ¬¤ÇÅÅµ¤¤ÏÉüµì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µë¿å½ê¤Ê¤É¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½»Ì±
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿©ÎÁ¤ä¿å¡¢´Ê°×¥È¥¤¥ì¤âÄó¶¡¤µ¤ì¡¢½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä®¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ê¤É¤«¤é¤Î±ç½õ¤ò¼õ¤±¡¢Éüµì¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£