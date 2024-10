【モデルプレス=2024/10/10】お笑い芸人のジャッキーちゃん(49)、女優の上杉美浩(42)が10日、それぞれのX(旧Twitter)にて結婚したことを発表した。2人は連名で「突然ですが、私共、ジャッキーちゃんと上杉美浩は、本日2024年10月10日に結婚致しました事をご報告させて頂きます」と発表。「今後は二人で力を合わせ、人生を共に歩んで参ります」とつづられている。

