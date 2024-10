SHIHO 横川尚隆はじめ豪華出演者が決定！中京テレビ放送「WELLNESS WORLD nagoya」

中京テレビ放送は、2024年11月2日(土)〜3日(日)にポートメッセなごやで「WELLNESS WORLD nagoya」(入場無料)を開催します。

“ココロもカラダもヘルシーに”をテーマに、美容、健康、スポーツ、園芸、アロマ、アウトドアなど様々なジャンルを体験できる企画・ブースが一堂に集結します。

中京テレビ放送「WELLNESS WORLD nagoya」

〈日時〉 2024年11月2日(土)〜11月3日(日) 10:00〜17:00

〈場所〉 ポートメッセなごや 第3展示館(愛知県名古屋市金城ふ頭2丁目)

〈入場料〉 無料

〈主催〉 中京テレビ放送

〈後援〉 名古屋市 名古屋観光コンベンションビューロー

〈注意事項〉ペットと来場予定の皆様へ

※詳細は、公式HPを確認してください

飼い主様がそばを離れることのないようにお願いします。

必ず全面囲われているキャリーに入れて、キャリーからは出さないようにお願いします。

◆ステージ出演者

※各ステージでの展開内容は変更となる場合があります。

詳細は、公式HPを確認してください。

11月2日(土)〜3日(日)の2日間にわたり、WELLNESS STAGEエリアにて、人気タレント&インストラクターによるステージ企画を実施します。

SHIHO

加治ひとみ

誠子

横川尚隆

日本ヨガブームの火付け役であり第一線で活躍するモデル・SHIHO(11/3出演)による「心に効くトークショー&おうちヨガ講座(仮)」をはじめ、腸活の達人・自身のオンラインサロンも満員のモデル「加治ひとみ」(11/2出演)、-20kgの減量に成功し話題となったフリー芸人の誠子(11/2-3出演)による「誠子食堂〜食事で作るウェルネスな生活〜(仮)」、バラエティでも大活躍中・ボディビルダー横川尚隆(11/3出演)によるトーク企画など、豪華なコンテンツが集結。

ユヨン

カーメン君

さらに、主催するレッスンはすぐ満員!大人気ヨガ講師ユヨン(11/2出演)による「韓国ピラティス教室(仮)」、チャンネル登録者数111万人超えの園芸超人カーメン君(11/2出演)による「ウェルネス×園芸(仮)」など。

ほかにも1ステージ20〜30分ほどで、さまざまなウェルネスを楽しむことができるステージを常時展開します。

◆ゾーン紹介

※各ゾーンでの展開内容は変更となる場合があります。

詳細は、公式HPを確認してください。

本イベントでは、「HEALTH&BEAUTY」「RELAXING」「ACTIVE LIFE」「WELLNESS FOOD」4ゾーンに加え、新しく「CAR LIFE」「URBAN SPORTS」の2ゾーンを設置し、合計6つのゾーン、およそ150以上のコンテンツで構成します。

(1)「HEALTH&BEAUTY」ゾーン

自然栽培したハーブでコスメを作れるコーナーや、自分好みの香りに調合できる「アロマづくり」コーナー、ユヨンによる韓国の最先端ピラティスステージなど、“キレイをつくる”健康と美をテーマにしたブースが登場。

(2)「RELAXING」ゾーン

チャンネル登録者数111万人を超える園芸系YouTuberカーメン君のグッズ販売による「園芸講座」ブースをはじめ、自分好みのお花を選んでつくる「お花のリース作り教室」、老舗お茶専門店“妙香園”による「お茶教室」など、日々のストレスから解放される“癒し”をテーマにアウトドア・園芸コンテンツが集まるエリアです。

(3)「ACTIVE LIFE」ゾーン

ウェルネスなスポーツとして注目される「ピックルボール」体験をはじめ、RIZIN出場選手を輩出したトレーナーによる「プロが教える簡単トレーニング」体験、多様なスポーツを紹介&体験できるブースを展開。

心身ともに生き生きとした生活に繋がるスポーツ・フィットネスの楽しさを実感できるエリアです。

(4)「WELLNESS FOOD」ゾーン

発酵グルメや、食物繊維たっぷりなスムージー、グルテンフリーおやつやスパイスをふんだんに使ったエスニック料理など、おいしくてヘルシーなフード&スイーツを豊富にラインナップ。

“学んで、食べて、買える、おいしいゾーン”です。

(5)「CAR LIFE」ゾーン ※追加ゾーン

宮本メイをはじめとしたバンライフインフルエンサーによる、ウェルネスなカーライフに関するトークショーや、大好きなペットと楽しめる「ペット旅の楽しみ方講座」、「サウナカーでととのう体験」、「車中泊体験」など。

車を通した特別なウェルネスカーライフが体験できるエリアとなっています。

(6)「URBAN SPORTS」ゾーン ※追加ゾーン

近年話題となっているアーバンスポーツができるエリア。

身体ひとつで障害物を乗り越えていくフランス生まれのスポーツ「パルクール体験」をはじめ、生活の中でも楽しんでできる様々なアーバンスポーツを体感してみてください。

