³Þ°æ¿®Êå¥¢¥Ê¡¢¿·´´Àþ¤Ç¤Î¡È¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤òÊó¹ð ¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ë³Þ°æ¿®Êå¤¬10·î9Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¿·´´Àþ¤Î°ÜÆ°¤Ç¡È¤ä¤é¤«¤·¤¿¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û³Þ°æ¿®Êå¥¢¥Ê¡¢À¸ÊüÁ÷Ãæ¤ËÂç¼ºÂÖ
¡¡³Þ°æ¥¢¥Ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ø¤ä¤Ð¡ª¸òÄÌ¥È¥é¥Ö¥ë¡¡¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤òÅê¹Æ¡£»Å»ö¤Î¤¿¤á·î²Ð¿å¤Î3Æü´Ö¤È¤â¿·´´Àþ¤òÆüµ¢¤ê¤Ç±ýÉü¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï3ÆüÌÜ¡¢Åì¶á¹¾»Ô¤Ç¤Î¹Ö±é²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤áÊÆ¸¶±Ø¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡£¡ÖÌ¾¸Å²°¤ò²á¤®¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ß¤ê¤ë½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢¼ÖÆâÊüÁ÷¤Ç¡Ø¼¡¤ÏµþÅÔ¡¢µþÅÔ¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡Ù ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤È¡ª¡×¡£¹²¤Æ¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤Ç¾è¤ê´¹¤¨¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ö¾¸¤Ë¾è¤ê²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖµþÅÔ¤«¤éÌá¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤ä¤ä¤³¤·¤¤»öÂÖ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö±¿ÄÂ¤ÏÊÆ¸¶±Ø¤Þ¤ÇÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏµþÅÔ¤Þ¤Ç¾è¤ë ¤·¤«¤·¡¢Ì¾¸Å²°¡ÁÊÆ¸¶¤Î¤³¤À¤Þ¤Ë¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤ ¤½¤·¤Æ¡¢µþÅÔ¤«¤éÊÆ¸¶±Ø¤Ø¿·¤¿¤Ê¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ë ¼Â¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ÊýË¡¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½Ê£»¨¤Ê¤Î¤è¤¦¤Ç Àº»»¤Î»ÅÊý¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼Ö¾¸¼¼¤«¤éµþÅÔ±Ø¤ËÅÅÏÃ¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É ¤â¤¦¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼Ö¾¸¤«¤é¤Ï¡ÖÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¤È¡¢ÊÆ¸¶±Ø¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤Î¤¬Í½Äê¤è¤ê1»þ´ÖÈ¾¤°¤é¤¤ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÄÉ²ÃÎÁ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Í½Äê¤è¤ê30Ê¬°Ì¡¢ÃÙ¤¤ÅþÃå¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£³Þ°æ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö30Ê¬ÃÙ¤ì¤Ç¤¹¤È¹Ö±é²ñ¤Î»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1»þ´ÖÈ¾ÃÙ¤ì¤ë¤È¤â¤¦¥®¥ê¥®¥ê ¡ØÄÉ²ÃÎÁ¶âÊ§¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù Â¨Åú¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ö±é²ñ¤Ë¤ÏÌµ»ö´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼Ö¾¸¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎ¹´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¥ß¥¹¤¬¤ª¤¤ë¤Î¤«¤â¡£¤Û¤ó¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£