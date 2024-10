µá¿Í·ÇºÜÎÁ¤ä½é´üÈñÍÑ¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¡ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¶È³¦¸ÂÄêµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥­¥ã¥éÅ¾¡×

キャラ転 運営事務局は、日本で唯一のキャラクター業界限定求人サイト「キャラ転」の提供を開始しました。

キャラ転 運営事務局は、日本で唯一のキャラクター業界限定求人サイト「キャラ転」の提供を開始。

「キャラ転」はキャラクター業界職種限定の就職/転職サイトです。

就職や転職のための求人情報はもちろん、口コミ機能、キャラクター業界に関するコラムまで、キャラクター業界の就職、転職周りのあらゆるニーズに応えるサービスとなります。

■サービスの4つの特徴

1・求人掲載料や初期費用は一切不要

求人情報を掲載する際に、求人掲載料や初期費用が一切かかりません。

費用面での負担がないため予算を気にすることなく、必要な人材の採用活動を進めることができます。

採用活動をよりスムーズに進められるパートナーとして活用できます。

2・求人掲載件数、期間制限なし

求人を掲載する際、何件でも期限無しで無料で求人を掲載できるため、複数のポジションを同時に掲載することが可能です。

急かされることなく、じっくりと必要な人材を探し続けることが可能となります。

3・採用成功報酬型で安心

キャラ転では、採用が決定するまでは成功報酬が一切発生しません。

採用が確定した時点で初めて料金が発生するため、採用のご担当者は費用面を気にせず、安心して選考に集中することができます。

4・唯一のキャラクター関連専門求人サイト

これまでの求人サイトとは異なり、キャラクター業界に特化した求人サイトです。

キャラクター業界に関する求人や仕事のみを掲載し、ターゲットを明確に絞ることでより使いやすい求人サイトになっています。

■機能一覧

【スカウト機能】

企業が求職者に直接声をかけることができる機能です。

この機能を使うことで、企業は自社に合った人材に積極的にアプローチすることが可能となります。

【ピックアップオプション】

企業のロゴや求人情報を目立つ位置に掲載することができます。

急な人材不足や多くの人を採用する必要が出てきた際に活用できます。

【口コミ機能】

企業ごとの口コミ、総合スコアが掲載されています。

働く上でのリアルな体験や感想が反映されているため入社後のギャップを減らすことができます。

【業種/業界から登録】

イラストレーター、グラフィックデザイナー、カメラマン等の職種登録から、ゲーム系、アニメ系等の業界登録等、多岐に渡り登録いただくことが可能です。

【エリア登録】

求人情報は関東や近畿、九州等の地域ごと、または都道府県ごとにに分けて登録するができます。

口コミ、企業のスコアが表示されます

キャラクター業界に関するコラムが随時更新中

求職者はエリア、業種等から求人情報を検索することができます

■株式会社プリンツ21について

プリンツ21は出版社として創業して以来、多様なクライアントの課題解決に携わり、編集力、構成力、企画力を培ってきた総合制作会社です。

蓄積したクリエイティブスキルと柔軟な対応力で、グラフィックデザイン、スチール撮影、WEB・映像コンテンツ制作、ノベルティ企画、SNS運用、キャラクター開発など、多様なサービスを展開しています。

【プリンツ21のミッション】

「クライアントの要望を満たすパフォーマンスと、期待を超えるサプライズの提供」を使命とし、人の“想い”を形にすることができるクリエイティブカンパニーとして創業。

「スタンダードを変える満足度で、企画からユーザーの手に届くまでの全てをデザインする」ことにより、クライアントのブランディングのために共に歩むことを宣言しています。

プリンツ21 HP

