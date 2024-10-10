ABS½©ÅÄÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

Íè½µ²ÐÍËÆü¡¦15Æü¤Ë¸ø¼¨¤µ¤ì¤ë½°µÄ±¡Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç½Âå»Ô¤ÈÀçËÌ»Ô¤Ç¡¢´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤ë16Æü¤Þ¤Ç¤ËÅêÉ¼½ê¤Ø¤ÎÆþ¾ì·ô¤¬Í­¸¢¼Ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

½©ÅÄ»Ô¡¢Âç´Û»Ô¡¢±©¸åÄ®¤Ç¤â¡¢16Æü¤Þ¤Ç¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

½°±¡Áª¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤Ï¡¢¸ø¼¨ÍâÆü¤Î16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç½Âå»Ô¤ÈÀçËÌ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÅêÉ¼½ê¤Ø¤ÎÆþ¾ì·ô¤ÎÍ¹ÊØÇÛÃ£¤¬¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Î17Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£

2¤Ä¤Î»Ô¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½°±¡Áª¤ÎÆüÄø¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¸ø¼¨Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆü¿ô¤¬Ã»¤¯¡¢»öÌ³¼êÂ³¤­¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£

Íâ½µ21Æü·îÍËÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÇÛÃ£¤¬´°Î»¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢½©ÅÄ»Ô¤ÈÂç´Û»Ô¡¢±©¸åÄ®¤Ï¡¢12Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç¤¬3Ï¢µÙ¤Ç¡¢Í¹ÊØ¤ÎÇÛÃ£¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÆþ¾ì·ô¤ÎÇÛÃ£¤¬ÃÙ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î3¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤Ç¤Ï¡¢18Æü¶âÍËÆü¤Þ¤Ç¤ÎÇÛÃ£´°Î»¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡ÈÀï¸åºÇÃ»¤Î²ò»¶¡É¤¬±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¿¤À¡¢Æþ¾ì·ô¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Ê¤É¤ÇËÜ¿Í³ÎÇ§¤¬¤Ç¤­¤ì¤Ð¡¢´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£