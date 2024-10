LUN8、日本2ndシングル「Together Forever」12月18日にリリース…ショーケースツアーの開催も決定

LUN8(ルネイト)が12月18日(水)に日本2ndシングル「Together Forever」をリリースすることが決定した。同アルバムは、本日(10日)からTBSにて放送されるTVアニメ「さようなら竜生、こんにちは人生」のオープニングテーマにも決定しており、12月にはリリース記念ショーケースの開催も予定している。「Together Forever」は、どんなに辛いことがあっても一緒なら前に進んでいける、という友情をテーマにした楽曲で、今回のリリースCDには、「Together Forever」の他に、日本オリジナル曲「Weʼre Not Alone」「FEAR AND GREED」、韓国でリリースした3rdミニアルバム「AWAKENING」のタイトル曲「WHIP」の日本語バージョンが収録される。

さらに、12月17日(火)に愛知のNAGOYA CLUB QUATTRO、20日(金)に大阪のGORILLA HALL OSAKA、24日に東京のYAMANO HALLにてリリース記念ショーケースの開催を予定している。

■リリース情報

日本2ndシングル「Together Forever」

発売日:2024年12月18日(水)

※購入特典内容の詳細は後日ご案内いたします。

※商品仕様・封入特典・収録内容等は予告なく変更になる場合がございます。



【初回限定盤[CD + Photobook]】

品番 : HDS-0014

価格 : 2,640円(税込)

<収録曲>

1. Together Forever

2. Weʼre Not Alone

3. FEAR AND GREED

4. WHIP -JP Ver.-

5. Together Forever (Instrumental)

<封入特典>

・28P フォトブック (142mm×124mm)

・フォトカード [8種/ランダム1枚]



【通常盤 [CD]】

品番 : HDS-0015

価格 : 1,760円(税込)

<収録曲>

1. Together Forever

2. Weʼre Not Alone

3. FEAR AND GREED

4. WHIP -JP Ver.-

5. Together Forever (Instrumental)



■イベント情報

日本2ndシングル「Together Forever」発売記念ショーケースツアー

【名古屋】

日程:2024年12月17日(火)

<1部>開場 15:00 / 開演 15:30

<2部>開場 19:00 / 開演 19:30

会場:NAGOYA CLUB QUATTRO



【大阪】

日程:2024年12月20日(金)

<1部>開場 14:15 / 開演 15:00

<2部>開場 18:30 / 開演 19:15

会場:GORILLA HALL OSAKA



【東京】

日程:2024年12月24日(火)

<1部>開場 14:15 / 開演 15:00

<2部>開場 18:30 / 開演 19:15

会場:YAMANO HALL



【チケット料金】 ※全会場共通 (全席指定)

7,700円(税込)

※ドリンク代別途必要

★東京公演はドリンク販売がありません (入場時ドリンク代不要)

※1人当たり1公演につき2枚まで申し込み可能(複数公演申し込み可能)



<LUN8 JAPAN OFFICIAL FANCLUB 「LUV8 JAPAN」 会員チケット先行(抽選)>

チケット発売日:2024年10月12日(土)12:00〜2024年10月20日(日)23:59

お申し込みはこちら



■関連リンク

LUN8日本公式X