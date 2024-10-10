U18¡¢¹ñ¥¹¥Ý¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÌÀÆÁµÁ½Î¤Î»³Èª¡¡4Ç¯¸å¤ØÉÁ¤¯Âç¤¤ÊÌ´
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë°ì²ó¤ê¤âÆó²ó¤ê¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀÆÁµÁ½Î¡Ê¹âÃÎ¡Ë¤Î»³Èª¿¿ÆîÅÍ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¤³¤È¤À¡£9Æü¤Ë·è¾¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Ê¹ñ¥¹¥Ý¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2ÈÖÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¹¶¼é¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ò10Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
½à·è¾¡¤Î¶å²ó¤ËÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ´î¤ÖÌÀÆÁµÁ½Î¤Î»³Èª¿¿ÆîÅÍ=2024Ç¯10·î8Æü¡¢¤µ¤¬¤ß¤É¤ê¤Î¿¹¡¢Âçºä¾°»Ò»£±Æ
¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤ÇÆÃ¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂÇ·â¤À¡£165¥»¥ó¥Á¤È¾®ÊÁ¤Ê±¦ÂÇ¼Ô¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤éÄã¤¯¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¡¢·×3»î¹ç¤Ç9ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡£¡Ö¸µ¡¹ÂÇ·â¤ÏÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Æ¤Æ¡¢½ÐÎÝ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÀÆÁµÁ½Î¤Ç¤ÏÉÔÆ°¤ÎÍ··â¼ê¡£¤¿¤À¡¢¹Ã»Ò±à¸å¤Ë¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿ÂæÏÑ¤Ç¤ÎU18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢¹µ¤¨¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¸Ç¤á¤¬¼ç¤ÊÌò³ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÀÆÁµÁ½Î¤ÎÇÏÊ¥»ËÏº´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤ÎÌò³ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤Î¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¡£
¡¡ÌÀÆÁµÁ½Î¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¹µ¤¨Áª¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£¹¶·â¤«¤éÌá¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ë°û¤ßÊª¤ä¥°¥é¥Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤ÉÎ¢Êý¤ËÅ°¤·¤¿¡£½ÐÈÖ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Á°¸þ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1¼¡¥ê¡¼¥°3»î¹ç¤ÏÁ´¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¡¢3ÂÇÀÊ¤Ç2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡£2¼¡¥ê¡¼¥°¤«¤é¤Ï»°ÎÝ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤¿¡£¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÂÇÎ¨5³ä¡Ê8ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡Ë2ÂÇÅÀ¡¢4ÅðÎÝ¤Î³èÌö¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¤äÂæÏÑ¤Î150¥¥íÁ°¸å¤ÎÂ®µåÇÉÅê¼ê¤Ë¿¶¤êÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÂÇ·â¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇÏÊ¥´ÆÆÄ¤â¡Ö¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¹»ÌîµåÀ¸³èºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¹ñ¥¹¥Ý¤ÇÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦Í½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ê¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡ÌÀÆÁµÁ½Î¤Î1³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Î»ûÃÏÎ´À®¤ÏºòÇ¯¤ÎU18¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç1ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÂÇÎ¨¤ò»Ä¤·¡¢10·î3Æü¤Ë1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½éÂÇÀÊ¤ÇÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¿È¶á¤Ê¿Í¤Î³èÌö¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤¿¤À¡¢»³Èª¼«¿È¤Ï¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤Ï½Ð¤µ¤º¡¢Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¡ÖÂåÉ½¤ä¹ñ¥¹¥Ý¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇÎ¨¤â»Ä¤»¤Æ¡¢Áö¤ì¤Æ¡¢¼é¤ì¤ëÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×
¡¡½ÓÂ·ø¼é¤ÎÁª¼ê¤«¤é¡¢Áö¹¶¼é3Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÂç³Ø¤Ç¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ø¡½¡½¡£4Ç¯¸å¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡ÊÂçºä¾°»Ò¡Ë