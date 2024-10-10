¡Úµð¿Í¡Û¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¹¾¸ÍÀÚ»Ò¥«¥Ã¥È¥°¥é¥¹¤Ê¤ÉÍ¥¾¡µÇ°¥°¥Ã¥ºÂè£³ÃÆÈ¯Çä
¡¡µð¿Í¤Ï£±£°Æü¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡µÇ°¥°¥Ã¥ºÂè£³ÃÆ¤ÎÈ¯Çä¤ò¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¤Ç³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¹¾¸ÍÀÚ»Ò¤Î¥«¥Ã¥È¥°¥é¥¹¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¡£µåÃÄÁÏÀß£¹£°¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¿·¤¿¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡Ö£Ô£Ç¡×¥í¥´¤¬¥°¥é¥¹¤ÎÀµÌÌ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££´¿§Å¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢ÎÜÍþ¡¢¶âÀÖ¡¢ÎÐ¤Ï³Æ£·¸Ä¡¢²«¿§¤Ï£¹¸Ä¤Î¸ÂÄê¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£±£±Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£Í¥¾¡¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬°õ»ú¤µ¤ì¤¿È¢¤ËÆþ¤ì¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²Æü¤ÎºÇ½ªÀï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¼ç¾¡¦²¬ËÜÏÂ¤¬¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¿¥ª¥ë¡Ê£²£µ£°£°±ß¡Ë¤Ê¤É¤âÈ¯Çä¡£Âè£²ÃÆ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¾Ð´é¤Î£Ó£å£ð£ô£å£í£â£å£ò¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¼Ì¿¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê£³£°£°£°±ß¡¢¾¦ÉÊ¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ê¤É¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï£±£±·î£µÆü¤ÎÀµ¸á¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£